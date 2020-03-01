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Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

root Сегодня, 18:4529Новости
Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения
Фото: © Kremlin Pool / globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19, передает RT.
«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что случаи, когда необходим выезд за границу бывают единичными — «с МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать».
Также он раскритиковал белорусов — обладателей карты поляка, которые регулярно перемещаются через белорусского-польскую границу.
«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там», — заключил Лукашенко.

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