Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Фото: © Kremlin Pool / globallookpress.comПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19, передает RT.Он отметил, что случаи, когда необходим выезд за границу бывают единичными — «с МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать».Также он раскритиковал белорусов — обладателей карты поляка, которые регулярно перемещаются через белорусского-польскую границу.«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошел туда и сиди там», — заключил Лукашенко.