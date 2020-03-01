Синоптики прогнозируют 22 марта в ЛНР до 9 градусов тепла, временами дождь

Температура воздуха в ЛНР 22 марта будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем, временами возможны осадки. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 марта до 21.00 22 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами осадки, преимущественно в виде дождя; ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 5-7 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов выше нуля ночью до 6-8 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 23 марта ожидается переменная облачность, ночью местами мокрый снег с дождем, днем без осадков; температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 5-10 градусов тепла. 24 марта - переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 8-13 градусов выше нуля.

21 марта — Луганск