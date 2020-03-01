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Мирная жительница Донецка ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

root Сегодня, 21:1519Новости
Мирная жительница Донецка ранена в результате обстрела со стороны ВСУ

Мирная жительница поселка шахты «Трудовская» Донецка получила ранение в результате огня со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ДАН.
«В 15:10 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны поселка Марьинка в направлении поселка шахты «Трудовская» Донецка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получила ранение женщина 1976 года рождения», – отметили в СЦКК.

Там добавили, что женщина с огнестрельным ранением правой ноги доставлена в центральную городскую больницу №14 Донецка.

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