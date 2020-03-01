Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.Также званием Героя Труда за заслуги в строительстве Крымского моста наградили гендиректора ООО "СГМ-Мост" Александра Островского.21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.