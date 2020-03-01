Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации", — говорится в тексте указа.
Также званием Героя Труда за заслуги в строительстве Крымского моста наградили гендиректора ООО "СГМ-Мост" Александра Островского.
21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.
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