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Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

root Сегодня, 22:150Новости
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Также званием Героя Труда за заслуги в строительстве Крымского моста наградили гендиректора ООО "СГМ-Мост" Александра Островского.
21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.

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