Профсоюзный лидер "Почты ЛНР" Валентина Татаренкова: "Мы развиваемся вместе с Республикой"

О самоотверженной работе почтовиков Республики в период активных боевых действий, их достижениях за пять с лишним лет, а также становлении и развитии общереспубликанской организации профсоюза работников государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Почта ЛНР" ЛИЦ рассказывает председатель организации Валентина Татаренкова.ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОИЗМ– Сразу скажу, что у нас работают поистине героические люди, и в 2014 году, несмотря на активные боевые действия, почтальоны, в буквальном смысле рискуя жизнью, продолжали выполнять свои служебные обязанности.Четырех сотрудниц почты, которым было от 25 до 35 лет, мы потеряли в тот страшный год. Одна погибла во время обстрела в центре Луганска, три – в районе Веселой Горы. Конечно, мы помним о них. Стенд памяти наших погибших работниц размещен в музее истории почты, который работает в здании Луганского почтамта по улице имени Вити Пятеркина, 8.Необходимость создания ГУП ЛНР "Почта ЛНР" была вызвана тем, что украинское предприятие "Укрпошта" прекратило свою деятельность на нашей территории. И не случайно именно "Почта ЛНР" стала первым государственным предприятием в нашей Республике.Нам пришлось по крупицам восстанавливать не только функционирование отрасли, но и, по сути, систему государственных социальных гарантий. Когда в Республике еще существовали серьезные проблемы со связью, электроэнергией, транспортным сообщением, не было ни Пенсионного, ни других социальных фондов, а большинство министерств и ведомств находились в стадии формирования, именно почте руководство ЛНР доверило восстановление системы пенсионных выплат. И мы с этой задачей справились!Уже в сентябре 2014 года, сразу после завершения активной фазы боевых действий, в 11 городах ЛНР открылись первые 22 отделения почтовой связи. А 29 сентября начали осуществляться первые выплаты пенсий в пяти отделениях почтовой связи Каменнобродского района Луганска.К июлю 2015 года на территории Республики возобновили работу все почтовые отделения. Это около 300 объектов почтовой связи, в том числе и пострадавшие от агрессии ВСУ. Несмотря на тяжелейшие утраты, разрушения и потери, почтовики ЛНР выстояли и сумели сберечь главное достояние любого предприятия – человеческий потенциал, профессиональные кадры.НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ– Сейчас ГУП "Почта ЛНР" – это пять центров почтовой связи, центр обработки и перевозки почты, 273 отделения и 11 пунктов почтовой связи по всей Республике.Если говорить о трудовых ресурсах предприятия, то и в этом направлении есть положительная динамика. Если в 2015 году на предприятии трудились 1347 человек, то сейчас в его коллективе 1598 сотрудников.– В 2014 году мы осуществляли преимущественно пенсионные и другие социальные выплаты, прием и доставку письменной корреспонденции по территории Республики, реализацию через отделения связи почтовой продукции и товаров первой необходимости. Сейчас, помимо доставки и выплаты пенсий, социальных пособий и страховых выплат, республиканское предприятие почтовой связи ведет прием посылок, заказной и простой корреспонденции. Кроме того, почтовые отделения осуществляют переводы, принимают коммунальные и другие платежи, в том числе в онлайн режиме, ведут подписку на периодические издания и оказывают ряд других услуг.С августа 2015 года организован обмен посылками с Российской Федерацией, со временем к нему добавилось отправление простых и заказных писем. Среднемесячные объемы почтового обмена с Россией с тех пор выросли в 14 раз.А в 2019 году серьезно увеличился поток посылок, связанных с разного рода международным сетевым маркетингом. К нам в Республику начали поступать отправления из дальнего зарубежья – Германии, Австралии, США и других стран. Начата отработка механизма доставки посылок по этим направлениям.Помимо этого, с 2019 года "Почта ЛНР" осуществляет доставку почтовых отправлений из интернет-магазинов Российской Федерации и Китая. Этого очень ждали потребители наших услуг. Несмотря на то, что в этом направлении мы работаем относительно недавно, сейчас в нашу Республику еженедельно поступают более тысячи посылок такого рода.К перечню предоставляемых предприятием услуг ежегодно добавляются новые. Понятно, что добиться таких результатов в деятельности почты было бы невозможно без понимания и содействия со стороны руководства ЛНР и Министерства связи и массовых коммуникаций, которые оказывают предприятию всемерную поддержку. И мы планомерно развиваемся – вместе с Республикой.НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР И РЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК– Конечно. За короткое время были созданы первичные профсоюзные организации, которые затем объединились в общереспубликанский профсоюз. Сейчас в составе общереспубликанской организации профсоюза работников ГУП "Почта ЛНР" семь первичных профсоюзных организаций, 99,9% работающих в трудовом коллективе предприятия являются членами профсоюза.В числе наших основных задач были и остаются правовая и социально-экономическая защита прав и интересов трудящихся, организационно-финансовое укрепление профсоюзов, охрана труда, а также развитие культуры, спорта и детского оздоровления.В сентябре 2018 года мы приняли коллективный договор между работодателем и трудовым коллективом ГУП "Почта ЛНР". Срок его действия три года – с 1 октября 2018-го по 1 октября 2021 года. Колдоговор устанавливает трудовые и социально-экономические нормы, обеспечивает защиту прав и интересов конкретного работника в сохранении рабочего места, его безопасности для здоровья, в оплате труда, предоставлении социальных гарантий и льгот.В частности, один из разделов коллективного договора предусматривает улучшение социального положения наших работников. Это, к примеру, выплаты в связи с юбилейными датами, выходом на пенсию, а также в случае смерти близких родственников. Мы выплачиваем материальную помощь работникам, имеющим ребенка-инвалида до 18 лет, неработающим пенсионерам - бывшим сотрудникам предприятия, работникам, дети которых пошли в первый класс, а также малообеспеченным сотрудникам на приобретение лекарств, на восстановление жилья после обстрелов ВСУ и другие нужды.Кроме того, администрация и профсоюз ежегодно организовывают и проводят конкурс "Лучшее отделение почтовой связи", основной задачей которого является повышение качества предоставления услуг и совершенствование технологических процессов в обслуживании клиентов. Победители конкурса всегда награждаются грамотами и денежными премиями.Традиционными стали и соревнования "Лучший по профессии" среди водителей центров почтовой связи и центра обработки печатной продукции.– Регулярно. Коллектив почтовиков активно участвует в общественной, культурной и спортивной жизни Республики. У нас ежегодно проходят праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню почты, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню. В каждом центре почтовой связи и центре обработки печатной продукции обязательно проводятся новогодние утренники для детей.Сотрудники "Почты ЛНР" с удовольствием участвуют в различных конкурсах и спортивных соревнованиях, которые мы отдельно проводим для детей, их родителей, а иногда и совместные – для целых семей. В здании луганского почтамта для желающих потренироваться открыт спортзал, где проводятся учебно-тренировочные занятия по разным видам спорта. Кроме того, часто организовываем поездки выходного дня, туристические слеты. К слову, этот вид отдыха очень популярен среди наших почтовиков.Так что могу с уверенностью сказать, что за эти годы наш профсоюз зарекомендовал себя как надежный партнер работодателя и стал реальным помощником для сотрудников предприятия. Однако сделано еще далеко не все, поэтому планов у нас немало. Будем работать!22 марта — Луганск