Дожили. Полиция в Торонто сторожит пипифакс (фото дня)

Сколько уж раз на российских форумах авторы "проходились" по фактам ажиотажной скупки туалетной бумаги в странах Запада. Там коронавирус и угроза легким, а они скупают пипифакс, как будто у них понос. Глупость.Глупость? А вы не помните главный лозунг англосаксов, когда те попадают в беду? Этот лозунг прост и прям, как шланг: "Save our asses!" - сиречь "Спасите наши задницы!" Поэтому нечего удивляться, когда забота о заднице становится у англосакса синонимом заботы о собственной жизни.В Канаде, в Торонто эта истерика покупателей - которые по меткому выражению одного отечественого либерала являются "качественными потребителями" - привела к тому, что после первой волны паники, что смела с прилавков всю туалетную бумагу подчистую, к завезенному со складов пипифаксу приставили полициейских. А в некоторых местах, как сообщают оттуда, даже вывесили объявления: "Two for one ass" - "Две (упаковки) на одну задницу".Ну, что ж - у полиции появилась новая забота. Карманники в восторге!Сергей Филато