Украина массово закупает автомобили и ставит экспортные рекорды

На Украине подвели итоги внешней торговли товарами в 2019 году.Выяснилось, что внешнеторговый товарооборот вырос по сравнению с 2018 годом на шесть процентов — с 104,2 до 110,5 миллиарда долларов. Что, впрочем, очень далеко от уровня благополучного «домайданного» 2013 года, когда он составлял 140,3 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.И это при том, что он рос четыре года подряд — начиная с 2016 года.Рос товарооборот, кстати, в большей степени за счет импорта. В результате ненадолго (в 2014-2015 годах) ставшее положительным сальдо торговли товарами стремительно ухудшалось в последующие годы и в 2019 году достигло минуса в 10,3 миллиарда долларов.Неспособность украинской экономики покрыть импорт экспортом своих товаров ничего хорошего для страны в условиях разворачивающегося мирового кризиса не несет.Но еще худшим предзнаменованием для нее является структура внешней торговли.Товары украинской перерабатывающей промышленности после потери российского рынка оказались невостребованными. Украинская власть занялась стимулированием скорее импорта, чем экспорта. Экспорт в итоге стал практически полностью сырьевым, а его основой является продукция растениеводства и железная руда. Тогда как импорт нацелен на ввоз товаров конечного потребления.В условиях мирового кризиса совокупность двух описанных дисбалансов ведет к неизбежному шоковому обвалу внешней торговли даже на фоне общемирового ее сокращения. А с учетом критической зависимости украинских потребителей от импорта — заодно к обвалу и без того низкого уровня жизни.В 2019 году экспорт украинских товаров вырос в сравнении с 2018 годом на 3,5 миллиарда (5,9 процента), до 50,1 миллиарда долларов, но не достиг даже уровня 2014 года (54 миллиарда).Показательно, что для обеспечения роста экспорта в стоимостном измерении на 5,9 процента с Украины пришлось вывозить на 12 процентов больше грузов в измерении весовом. Средняя цена тонны экспортируемых с Украины товаров упала до 300 долларов против 317 долларов в 2018 году. Это является одним из свидетельств увеличения доли сырья в экспорте. Простой пример: одна тонна экспортируемых турбореактивных двигателей стоит в 3,7 тысячи раз дороже одной тонны кукурузы. Двигатель, скажем, для Ан-148 весит полторы тонны. Чтобы выручить столько же денег, сколько стоит один такой двигатель, нужно продать 5,55 тонны кукурузы, или 93 вагона.Любопытно отметить, что каждая тонна импортируемой на Украину продукции, наоборот, выросла в цене в сравнении с предыдущим годом — с 776 до 800 долларов.Отраслевую структуру экспорта выводы о его еще более сырьевой направленности подтверждают. В стоимостном выражении вырос прежде всего экспорт продуктов питания и сельхозпродукции — на 19 процентов, а также минеральных продуктов (руда, шлак, камень и тому подобное) — на 15 процентов. При этом экспорт продукции собственно пищевой промышленности вырос на скромные пять процентов. Да и то только благодаря увеличению экспорта подсолнечного масла. Основной же рост в обеих отраслях был обеспечен чисто сырьевыми товарами: зерном и железной рудой.Экспорт продукции перерабатывающей промышленности по сравнению с 2018 годом даже сократился. Причем и в целом, и по поставкам в ЕС, с которым у Украины действует зона свободной торговли.По сравнению с 2013 годом вырос только экспорт продтоваров и сельхозпродукции. Опять же — за счет зерна и, в значительно меньшей степени, за счет продукции первого передела — подсолнечного масла.А вот в ключевых отраслях промышленности все плохо. Топливно-энергетических товаров в 2019 году экспортировали в 3,3 раза меньше, чем в 2013 году, продукции химической промышленности и машиностроения — в два раза меньше, металлопродукции — в 1,5 раза.В десятке самых экспортируемых Украиной в 2019 году товаров шесть — это продукция растениеводства, три — первого-второго передела металлургии, еще один — это провода. Но эти провода на Украине не делаются. Они ввозятся из-за дешевизны рабочей силы для ручной скрутки под тот или иной автомобиль, а потом вывозятся из страны.В 2019 году впервые главным экспортным рынком для Украины стал Китай, на который пришлось 7,2 процента всего экспорта. А вот Россия после очередных санкционных войн 2019 года, начатых украинским правительством, опустилась на третье место, пропустив вперед еще и Польшу.Импорт товаров на Украину в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос с 56,9 до 60,4 миллиарда долларов, или на 6,2 процента.При этом темпы роста в отдельных отраслях были очень внушительными: по продукции легкой промышленности — 19,7 процента, по машинам, оборудованию и транспорту —17,8 процента, по продтоварам и сельхозпродукции — 13,5 процента.В десятку импортных товаров вошли сразу четыре товарные позиции из товарной группы «машины, оборудование и транспорт». Но это отнюдь не новые производственные линии, а автомобили, которые стали второй статьей импорта после нефтепродуктов, а также светодиодные лампы, мобильные телефоны и трактора. То есть товары конечного потребления.В итоге стоимость импорта машин, оборудования и транспорта превысила даже уровень благополучного 2013 года — 20,5 миллиарда долларов против 19,4 миллиарда.Наибольший объем товаров Украина впервые импортировала не из России, а из Китая, доля которого в импорте составляет 15,2 процента (9,2 миллиарда долларов). В немалой степени из-за санкционной войны и падения цен на энергоносители Россия перешла на второе место — 11,5 процента (семь миллиардов долларов). Но, разумеется, это без учета российского газа, который в 2019 году, согласно украинскому учету, был преимущественно «швейцарским», за счет чего Швейцария даже вошла в десятку наибольших поставщиков товаров на Украину. С учетом газа Россия все еще немного опережает Китай по поставкам.В целом в 2019 году для Украины присутствовали объективные факторы, способствовавшие улучшению внешнеторгового баланса.С одной стороны, рекордный урожай привел к тому, что из страны было экспортировано 65,8 миллиона тонн растениеводческой продукции против 42,8 миллиона тонн в 2018 году. В стоимостном выражении рост составил более трех миллиардов долларов.С другой — цена на энергоресурсы (газ, нефтепродукты, уголь), которые являются одной из крупнейших статей импорта, была существенно ниже, чем годом ранее. Плюс в конце года было ненормально тепло. В итоге импорт энергоносителей сократился с 13,5 до 12,2 миллиарда долларов.Высвободившийся ресурс можно было направить, например, на обновление жутко изношенных основных фондов. Или на создание «заначки» на случай мирового экономического кризиса, который отчетливо маячил на горизонте.Но украинская власть решила действовать иначе: начала строительство пирамиды облигаций внутреннего государственного займа, увлекшись этим процессом, искусственно укрепила курс гривны, создав иллюзию относительного экономического благополучия, а вместе с ней и условия для начала обвала в промышленности еще до наступления экономического кризиса.А приток спекулятивных денег в страну привел еще и к бешеному росту импорта — например, автомобилей и других товаров, явно не критичных для находящейся в удручающем состоянии экономики.Уже в этом году за прошлогодний «банкет» и «умелые» действия своей власти украинцам придется заплатить. Хоть в случае дефолта, хоть в случае просто обвала экономики об автомобилях и прочих прелестях цивилизации придется забыть, переключившись на поиски возможностей для выживания.Сергей Левченко