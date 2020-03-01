Более 100 га сухой травы выгорело в ЛНР за сутки – МЧС

Пожарные ЛНР за прошедшие сутки ликвидировали на территории Республики 67 пожаров, выгорело более 100 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 67 пожаров без гибели и пострадавших. 62 пожара связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади 105 га", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что пожарные ЛНР со 2 по 9 марта ликвидировали 386 пожаров, в результате которых в Республике выгорело более 665 га сухой травы.

Приказом Минприроды ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР введен пожароопасный период.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костёр без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

22 марта — Луганск