Казаки и полицейские провели первое совместное патрулирование на улицах Ровеньков (ФОТО)

Казаки и сотрудники полиции МВД ЛНР провели в Ровеньках первый совместный рейд по охране общественного порядка. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР."20 марта в городе Ровеньки реализован пилотный проект по совместному патрулированию сотрудников полиции с добровольными казачьими дружинами. В ходе инструктажа была доведена оперативная обстановка на территории города, проведена проверка соблюдения правил ношения форменной одежды и нагрудных знаков, а также обозначены приоритетные направления взаимодействия. В завершение общего построения личный состав заступил на охрану общественного порядка", - сообщили правоохранители."На нас возложена очень большая ответственность, потому как это пилотный проект, и он у нас первый в Ровеньках", - подчеркнул командир добровольной казачьей дружины подъесаул Олег Черненко.В полиции добавили, что в дальнейшем будет реализован план совместного патрулирование казаков и полицейских во всех регионах Луганской Народной Республики.Напомним, 13 марта представители руководства МВД ЛНР и Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского провели рабочую встречу, в ходе которой договорились об организации совместного патрулировании городов Республики.Напомним, в ноябре 2018 года руководитель ЛНР Леонид Пасечник на состоявшейся в Луганске встрече с представителями Совета атаманов поддержал их предложение о создании на территории Республики казачьих дружин.22 марта — Луганск