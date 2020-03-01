Украина нашла В«достойный ответВ» большим десантным кораблям России



«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», – утверждается в сюжете.



«Достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России являются десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины, заявили в телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины.В материале говорится, что «Кентавры» развивают скорость до 30 узлов, они вооружены блоками неуправляемых ракет С-8, вместимость – 36 десантников, передает РИА «Новости».Эти катера производятся на заводе «Кузница на Рыбальском», два катера этого типа проходят испытания, третий строится. Они также вооружены двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами.При этом у ЧФ России – семь БДК, в том числе три корабля проекта 1171 и четыре корабля проекта 775.Более того, в мае 2019 года сообщалось, что в ходе заводских испытаний было выявлено, что максимальная скорость десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины не соответствует заявленным техническими характеристиками показателям.Первый катер проекта 58503 «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года, украинские власти заверяли, что эти катера «полностью соответствуют лучшим мировым образцам» и планировали направить их для «охраны и патрулирования» в Азовское море.Сергей Гурьяно