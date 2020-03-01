"Аэрофлот" вводит новые ограничения на авиасообщения с рядом стран из-за COVID-19

Российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит новые временные ограничения на полеты в ряд стран в рамках в борьбы с распространением коронавируса нового типа.instagram.com / @aeroflotОб этом сообщается на официальном сайте компании. В связи со сложной пандемической ситуацией в мире авиасообщения с Индией, Португалией, Грецией, Хорватией, Болгарией, Азербайджаном, Финляндией и Швецией приостановлены на неопределенное время.Кроме того, согласно обнародованной информации, "Аэрофлот" сократит число полетов в Берлин, Амстердам и Брюссель. Отметим, что рейсы в ряд европейских стран продолжают осуществляться из Москвы.Анастасия Броцкая