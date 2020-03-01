Доллары затапливают и топят мир

Великая депрессия вышла на новый уровень! Уже официально! Рынки летят в пропасть, откуда — и это уже очевидно — выберутся далеко не все.На этой неделе, в ответ на обвал рынка ценных бумаг, Федеральная резервная система сократила ключевую ставку до исторического минимума — от нуля до четверти процента в год.Открытым текстом перевожу: ФРС начала печатать деньги и, по сути, бесплатно раздавать их владельцам крупных корпораций и банкирам. Чтобы те могли задёшево закрыть финансовые дыры.Открытым текстом напомню: на халяву долго не проживёшь. Но это даже не полбеды. Доллары ходят не только внутри Соединённых Государств Америки. Ими оплачивают львиную долю межгосударственных потоков товаров и услуг. Сверхдешёвый доллар порождает общемировую инфляцию. Дальше — бедность всей планеты: на дешёвых деньгах зарабатывают только богатые. Мы на собственном опыте знаем: пирамида рухнет рано или поздно, но обязательно.Не важно, что нажмёт на спуск — разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове и пружина взведена!Нынешнюю Вторую Великую депрессию давят деньгометанием — хотя и не столь откровенным — с две тысячи восьмого года. Не помогает.Открытым текстом напомню: Первую Великую депрессию остановила только Вторая мировая война. Тогда капитал, исчерпав возможности заработать и доведя половину человечества до настоящего голода, начал бойню, перераспределил доходы и ценой сотен миллионов жизней построил нынешнюю финансовую систему.Всё по Марксу. За мировым кризисом следует мировой конфликт. И мы пока в самом начале этого пути. И совершаем те же ошибки! На бесчисленных экономических зомби уходят ресурсы, способные при здравом хозяйствовании принести немалую пользу.Одна ФРС каждый день раздаёт банкам и биржевым спекулянтам столько денег, что хватило бы на десяток окончательных решений проблемы коронавируса. Банкиры рады. Не помню, кто сказал: рынок без банкротств — всё равно что преступление без наказания.Открытым текстом предупреждаю: преступление происходит на наших глазах. Пока только кража. Но страшный опыт двадцатого века подсказывает, что будет и убийство. И от этого становится не по себе!Анатолий Вассерман