Рост преступлений в ВСУ вынудил Киев провести ротацию, нарушая карантин – Народная милиция

Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления в ВСУ вынудили украинское командование провести ротацию в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), несмотря на карантин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На фоне распространения инфекции коронавируса и введения карантина на территории Украины в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер", - отметил Осадчий.

Он добавил, что также увеличилось число случаев употребление личным составом спиртных напитков и наркотических веществ, что способствует увеличению небоевых потерь.

"В этой связи командование ВСУ вынуждено пойти на крайние меры. В нарушение карантина принято решение на отправку в зону "ООС" подразделений, планируемых на замену", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Осадчий сообщал, что задержка ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС", вызванная распространением на Украине коронавирусной инфекции, привела к конфронтации между военнослужащими одной из бригад.

Он также заявлял, что задержка ротации в зоне "ООС" привела к росту преступлений в частях ВСУ.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 марта — Луганск