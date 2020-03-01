Железнодорожники в Рубежном отравились химией для обработки техники ВСУ – Народная милиция

Работники железнодорожной станции в Рубежном попали в медицинские учреждения, отравившись химическими веществами, с помощью которых ВСУ проводят санитарную обработку вооружения и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Как сообщалось ранее, командование карательной операции проводит санитарную обработку вооружения и военной техники на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное специальным химическим составом", - напомнил он.

"Стало известно, что среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом. В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации", - сообщил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 марта — Луганск