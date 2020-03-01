Киев создал группу мониторинга фактов заражения коронавирусом в ВСУ – Народная милиция

Командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") создало мониторинговую группу, занимающуюся оповещением руководства о фактах заражения коронавирусом среди военнослужащих, а также предотвращением распространения такой информации в СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также выявленными случаями заражения коронавирусом военнослужащих в зоне "ООС" командованием карательной операцией создана мониторинговая группа, в задачи которой входит своевременное оповещение руководства "ООС" о всех фактах заражения и недопущения распространения этой информации в СМИ", - сообщил он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что сотрудники СБУ во избежание утечки информации о фактах заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ изъяли у них мобильные телефоны.

Он также заявлял, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

22 марта — Луганск