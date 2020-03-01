Ожидающие ротации бойцы ВСУ отказались от выполнения своих обязанностей – Народная милиция

Более 30 бойцов одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") отказались от выполнения своих обязанностей, ожидая ротации. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) выявлено более 30 военнослужащих 46-й бригады, которые отказываются от выполнения своих обязанностей и нацелены на скорейшее убытие из зоны "ООС", несмотря на запрет передвижения в связи с карантином", - сообщил Осадчий.

"С целью оценки морально-психологического состояния и оказания психологической помощи в 25-ю бригаду прибыла и приступила к работе комиссия по работе с личным составом во главе с полковником Токарем. В состав комиссии входят военные психологи и медицинские работники", - добавил он.

Напомним, официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщал, что грубые нарушения воинской дисциплины и преступления в ВСУ вынудили украинское командование провести ротацию в зоне так называемой "ООС", несмотря на карантин.

Ранее Осадчий сообщал, что задержка ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС", вызванная распространением на Украине коронавирусной инфекции, привела к конфронтации.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 марта — Луганск