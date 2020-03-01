Боец ВСУ дезертировал из части из-за коронавируса – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ), опасаясь заражения коронавирусом, самовольно оставил пункт временной дислокации. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На фоне низкого уровня морально-психологического состояния в 25-й воздушно-десантной бригаде отмечаются случаи дезертирства. 21 марта в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) для проведения разбирательства по факту самовольного оставления пункта временной дислокации рядовым Шапировым. В ходе проверки книг учета личного состава выяснилось, что он отсутствует с 18 марта", - рассказал Осадчий.

"От сослуживцев стало известно, что Шапиров, опасаясь заражения коронавирусом, отказывался ехать в зону "ООС", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что в настоящее время местонахождение беглеца не установлено, ведутся поисковые мероприятия.

Ранее Осадчий сообщал, что сотрудники СБУ во избежание утечки информации о фактах заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ изъяли у них мобильные телефоны.

Он также заявлял, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

22 марта — Луганск