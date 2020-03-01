ВСУ разместили бронетехнику и ЗРК в жилых массивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику и зенитные ракетные комплексы в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 93-й бригады боевики военного преступника (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского разместили шесть боевых бронированных машин в жилом частном секторе населенного пункта Нижнее. В зоне ответственности 59-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Луганское обнаружено размещение одной боевой машины пехоты", - рассказал Осадчий.

"В районе населенного пункта Дмитровка по приказу военного преступника (комбрига полковника) Котенко боевики 46-й бригады разместили два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что эти факты также подтверждаются отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 марта — Луганск