ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 20 гранат – Народная милиция

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 20 гранат. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что за отчетный период ВСУ один раз нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.

"В 13.10 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника (командира полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из автоматических гранатометов район населенного пункта Смелое, выпустив 20 гранат", - сообщил Осадчий.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 марта — Луганск