НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Неграждане Украины, вирус уклонизма и профессиональная женщина

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуществили девять обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 319 раз; 16 защитников Республики погибли, девять получили ранения. Среди мирного населения два человека погибло, 11 получили ранения, повреждены 52 объекта гражданской инфраструктуры.НЕГРАЖДАНЕ УКРАИНЫС 16 марта Украина в рамках борьбы с распространением COVID-19 ограничила пропуск граждан через КПВВ. Теперь въехать на Украину смогут только лица, имеющие постоянную регистрацию на подконтрольной Киеву территории, а выпускать с подконтрольной Киеву территории украинские пограничники будут только тех, кто постоянно зарегистрирован на территории Республик Донбасса. Накануне закрытия пунктов пропуска министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отвечая на вопрос о пересечении пунктов пропуска с ЛНР и ДНР, фактически признал, что жители Республик, у которых есть украинские паспорта, уже не являются гражданами Украины. Он назвал нас "иностранными гражданами".С одной стороны, это не может не радовать, поскольку фактически украинские чиновники начинают осознавать, что Республики состоялись и полностью независимы. Однако ограничения больше всего ударят по пенсионерам, поскольку большинство пересекающих линию соприкосновения – это пенсионеры, вынужденные каждые два месяца проходить идентификацию для получения законных выплат.Украинские власти заявили, что на время карантина отменят верификацию пенсионеров из Донбасса, но верится в это с трудом. Правозащитные организации в связи со сложившейся ситуацией уже начали бить тревогу. Так, приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумах опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором говорится о том, что некоторые переселенцы могут остаться без социальных выплат, в том числе пенсий, из-за введенных временных ограничений на пересечение линии соприкосновения. В случае прекращения соцвыплат правозащитники рекомендуют срочно обращаться за квалифицированной юридической помощью, так как необходимо будет составлять запрос в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о правомерности и причинах прекращения выплат.Однако правозащитники явно не учитывают возраст людей, которые претендуют на выплаты. Пожилые люди и так должны постоянно доказывать, что они заработали деньги на Украине, а теперь созданы очередные трудности. Международным организациям, которые отстаивают права человека, следует уже давно обратить внимание мирового сообщества на грубейшие нарушения международного гуманитарного права правительством Украины. За шесть лет геноцида народа Донбасса уже не осталось ни одного пункта, который бы не нарушила Украина в отношении Народных Республик, но мировое сообщество предпочитает до сих пор этого не замечать.ВИРУС УКЛОНИЗМАПаника вокруг коронавируса привела к тому, что на Украине решили не проводить весенний призыв срочников в ВСУ, который должен был пройти с 1 апреля по 30 июня. По распоряжению командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия по призыву на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и сборные пункты. До отдельного распоряжения.Исходя из этого можно с полной уверенностью сказать, что призывная кампания уже сорвана. На Украине и так в последнее время было не густо с желающими отдать долг родине, а сейчас и вовсе дело - труба. Безусловно это скажется на всей армии, в том числе и на тех, кто находится в зоне так называемой "ООС". Ряды карателей в Донбассе постепенно редеют, а восполнять потери попросту будет некем. Сейчас в некоторых частях укомплектованность личным составом составляет не более 60%, а если учесть небоевые потери, комиссования по состоянию здоровья, демобилизацию по окончанию контракта и прочее естественное уменьшение численности, то в скором времени плотность военнослужащих на линии соприкосновения значительно уменьшится. Для жителей Донбасса это очень положительная тенденция, поскольку есть надежда на то, что, хотя бы внутренние проблемы в украинской армии могут снизить количество обстрелов мирного населения.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНАВладимир Зеленский утвердил в должности генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Зеленский отметил ее моральные и профессиональные качества и заявил, что назначение Венедиктовой позволит наладить работу органов прокуратуры и искоренить коррупцию. В истории "незалежной" это первая женщина-генпрокурор.Венедиктова – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического харьковского университета. На парламентских выборах была третьим номером в списке партии Зеленского "Слуга народа". В Раде была председателем комитета по вопросам правовой политики, затем назначена на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.Решение преЗЕдента о назначении Венедиктовой генпрокурором многим не понравилось. Так, нардеп Гончаренко заявил, что Венедиктова не прошла отбор на судью, но на 1000% является "девушкой" Зеленского. Также он сказал, что богиня Фемида была с повязкой на глазах, а не с партбилетом "Слуги народа". По мнению Гончаренко, главная задача Венедиктовой — это политические преследования оппонентов Зеленского.Пожалуй, украинский президент как представитель шоу-бизнеса воспользовался жизненной мудростью секретарши Верочки в сцене про сапоги из советского кинофильма Рязанова "Служебный роман". Если недруги подвергают резкой критике что-то, то нужно обязательно остановить на этом выбор. Сейчас еще рано говорить о таком кадровом назначении украинского президента, следует лишь отметить, что на дворе весна, и уже нужно задуматься о том, что пора сажать.СВАТОВСКИЕ ПАЛОЧНИКИТо, что Украина как государство деградирует с каждым днем, уже очевидно даже обычному обывателю. Подтверждение развала государственного устройства всегда находит свое отражение в правоохранительных органах. Все началось на майдане с беркутовцев и внутренних войск, когда их, защищавших закон и порядок, уголовники, сброд и ворье заставило себе покориться. Затем те, кто пришел к власти преступным путем, планомерно разваливали законодательные органы, а это привело к оттоку специалистов из МВД. И сейчас уже очень трудно отличить сотрудников украинской полиции от их клиентов.Низкоквалифицированные кадры не брезгуют сами преступать закон, а если нужно, то практикуют методы ОПГ. Все это приобрело настолько огромный масштаб, что теперь украинским властям приходится бороться не только с преступностью, но и с теми, кто по своим должностным и функциональным обязанностям должен следить за порядком.Так, на этой неделе двум работникам Сватовского отдела полиции сообщили о подозрении по факту пыток и превышения служебных полномочий. Полицейские умышленно пытали местного жителя, чтобы тот признался в краже, которую он не совершал. Применив физическую силу и надев на потерпевшего наручники, они принудительно доставили мужчину до служебного кабинета. Там так называемые правоохранители начали ему угрожать изнасилованием, нанесли многочисленные побои, издевались морально и физически. И все это происходило не где-нибудь на задворках, а в здании ГОВД. Но привычным путем закрыть очередную "палочку" и отчитаться об успехах не вышло.Сейчас решается вопрос об избрании этим оборотням в погонах меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей. Санкции статей, которые инкриминируют подозреваемым, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Но, скорее всего, эти моральные уроды получат либо условно, либо через пару лет выйдут по УДО.Вот так и живут наши граждане под украинской оккупацией, не знают, кого больше бояться: преступников или тех, кто должен их защищать.22 марта — Луганск