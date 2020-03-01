Активисты провели в Луганске субботник у памятника погибшим детям (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАктивисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели в Луганске субботник в детском парке имени Щорса у памятного знака погибшим детям ЛНР и в память о них выпустили в небо белые воздушные шары. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие около 45 активистов проектов "Мы помним!", "Дружина" и "Волонтер" ОД, а также студентов Луганского государственного университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки и Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля.Участники акции провели уборку на прилегающей к памятному знаку территории, а затем почтили память погибших в результате украинской агрессии детей ЛНР минутой молчания, выпустили в небо белые воздушные шары и возложили к монументу цветы.Координатор проекта "Мы помним!" Филипп Кобцев отметил, что субботник у памятного знака в парке имени Щорса в последние годы в этот день проводится традиционно."Это нужно для того, чтобы молодежь знала, что в будущем не нужно допускать таких ошибок: "майдана", тех моментов, которые происходили на Украине в 2014 году, и которые, собственно говоря, привели к гибели этих детей", - сказал он.Кобцев добавил, что кроме того активисты ОД проводут комплекс аналогичных мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне."У многих других памятников в течение апреля и мая будем проводить субботники. Тут момент в том, что мы хотим, чтобы молодежь сама приходила. Мы вывешиваем в интернете объявление, что в такой-то день будет уборка, и ребята сами откликаются", - отметил координатор проекта.Закладной камень памятного знака "Погибшим детям ЛНР" был установлен в 2015 году. 27 июня 2017 года на этом месте был установлен памятник. Также рядом с памятником была заложена аллея, на которой посажены 33 дерева – именно столько детей погибло на тот момент в Республике в результате боевых действий. Спустя время их количество возросло до 34.22 марта — Луганск