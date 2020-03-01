Синоптики прогнозируют 23 марта в ЛНР до 3 градусов тепла, временами мокрый снег

Температура воздуха в ЛНР 23 марта ночью и днем будет колебаться от 2 градуса ниже нуля до 3 градусов тепла, временами возможны осадки. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 22 марта до 21.00 23 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром временами осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков; ночью и утром: местами туман, гололедные отложения, налипание мокрого снега; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 24 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра до 18 м/с; температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. 25 марта - переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра до 20 м/с; температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

22 марта — Луганск