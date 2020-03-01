Застрявшие в Доминикане украинцы потребовали самолет Зеленского

«Вот уже несколько дней мы не знаем, что делать», — говорится в обращении.

«Если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, отправьте за нами свой самолет. В начале своей каденции вы обещали, что все госимущество страны станет доступным для общественности, выполните свое обещание», — заявил молодой человек.

Двое жителей Украины, застрявшие в Доминикане из-за ситуации с пандемией коронавируса, потребовали от президента страны Владимира Зеленского эвакуировать их на президентском борту. Они распространили видео со своим требованием в соцсетях.Туристы с Украины отмечают, что их в Доминикане 129 человек. Некоторые семьи — с детьми.Консульство не может им помочь, поскольку консулы тоже не владеют информацией.Парень и девушка в вышиванках заявили на видео, что у них есть «одна гениальная идея»:Девушка в свою очередь просит Зеленского доказать, что жизнь каждого украинца у него в приоритете.источник