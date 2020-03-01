Утраченное лидерство Запада и Украина

Армия терпит поражение не тогда, когда она понесла большие потери или поставлена в сложную ситуацию. В истории не раз бывали случаи, когда войско, оказавшись в безвыходной ситуации перед лицом сильнейшего противника, выигрывало сражение, хоть иногда и несло значительно большие потери, чем проигравший.Поражение наступает в тот момент, когда происходит психологический слом, войска смиряются с поражением, единая организация распадается, командиры больше не управляют своими подразделениями, люди начинают искать спасения индивидуально. Единственное, что может сделать в такой обстановке не потерявший самообладания командующий — увести с поля боя сохранившие порядок отряды, спасти ядро армии, на которое, с подходом резервов, нарастёт новое мясо. Слабый же военачальник бросает вверенные ему войска и бежит куда глаза глядят.Несмотря на то, что системный кризис разрастается в течение последних двадцати лет, базовые структуры Запада вполне могли его пережить. Требовалось только реформировать экономическую систему, сменить принципы её политического обеспечения, мобилизовать ресурсы и Запад в очередной раз мог бы подтвердить расхожий миф о своей принципиальной непотопляемости. Однако эпидемия коронавируса внесла в ситуацию существенные поправки.Опасность этой заразы не следует преувеличивать (всё человечество от неё не вымрет), но не следует и преуменьшать (как показывает итальянский опыт, смертность может оказаться в разы выше трёх китайских процентов). Рискну предположить, что в иное, более благоприятное время, Запад бы не особенно напрягаясь пережил проблемы, связанные с эпидемией. И даже сейчас его подкосил не только и не столько системный кризис и его экономические последствия (ценовые войны на углеводородном рынке, падение биржевых индексов, огромные долги западных экономик и домохозяйств). Запад сломался психологически. Он согласился со своим поражением. Единая мощная структура распалась. Каждый бросился спасаться в одиночку.Когда после распада СССР нам рассказывали о преимуществах Запада, то особо выделяли две вещи:1. Его способность обеспечить своим гражданам гораздо более высокий уровень жизни.2. Мощная взаимная поддержка западными странами друг друга в кризисных (как политических, так и экономических) ситуациях.На фоне позднесоветской и раннедемократической нищеты, разбежавшегося соцлагеря и грызущихся «новых независимых государств», ещё вчера бывших союзными республиками это действительно были серьёзные преимущества. Мы не будем в данной статье рассматривать за счёт чего эти успехи были достигнуты, главное, что они реально были.Так вот их больше нет. Что касается зажиточности, то, несмотря на резкое падение уровня жизни самых широких масс населения, по сравнению с третьим миром Запад ещё выглядит довольно привлекательно, хоть уже и начинает проигрывать конкуренцию Китаю и России. А вот пресловутое единство Запада, обеспечившее ему десятилетия политического и экономического доминирования, кануло в лету. Теперь относительная зажиточность быстро последует за ним.Едва только возникла опасность массового заражения коронавирусом, страны Запада моментально закрылись друг от друга. Италию, которой не хватает больничных коек и медицинского персонала, бросили на произвол судьбы, за счёт чего смертность в этой стране выросла до 8% и продолжает расти. Более того, раненного товарища начали добивать. ЕС отказался предоставить Италии финансовую поддержку. США мошенническим путём похитили и вывезли с её территории военным самолётом (чтобы избежать досмотра) полмиллиона тестов на коронавирус.Помощь пришла от Китая, который предоставил расходные медицинские материалы и направил консультантов, а также от России, предоставившей оборудование, тестсистемы и направившей на Апеннины бригады военных медиков. У «сильного» и «богатого» Запада для Италии не нашлось ничего, ни у НАТО не нашлось, ни у ЕС.Моментально закрылись границы внутри Шенгенской зоны. Бывшие вместе в радости не желают делить друг с другом беду. На восточноевропейских неофитов Запада вообще махнули рукой — пусть выкручиваются сами, как хотят.Единого Запада больше нет и после эпидемии не будет. Структуры сохранятся, а вот доверие и единство восстановлены не будут. Та же Италия уже говорит о необходимости восстановить суверенную, независимую от ЕС внешнюю политику. Но даже при формальном сохранении единой внешней политики ЕС теперь каждый будет за себя. Точно так же члены НАТО запомнят, что перед лицом всего лишь эпидемии не самого страшного вируса США не просто спрятались за океаном, но, где смогли, попытались своих европейских союзников ограбить, в том числе и с использованием армии, которая вроде как находится в Европе, чтобы этих союзников защищать. И после этого европейцы должны верить, что в случае военного конфликта с ядерной державой США придут им на помощь? Скорее погрузятся на корабли, прихватив с собой все материальные ценности, до которых смогут дотянуться, и отбудут в свой «Новый свет».Но хуже всех приходится Украине. Даже не потому, что она оказалась никому не нужна. Это и раньше было понятно. Просто Запад отбросил за ненадобностью возложенную им на себя функцию колониального управления. Приведённые же Западом к власти туземные компрадоры оказались ни на что сами не способны (тоже кстати не новость), моментально потеряли контроль над процессами и впали в панику.Номинально заболевших на Украине довольно мало (до сотни ещё далеко). При этом Зеленский объявил о введении одних из самых строгих в Европе карантинных мер ещё неделю назад, когда заболевших было вовсе три десятка. Это свидетельствует, что власти не имеют точной информации о количестве заболевших и опасаются, что их уже сейчас на порядки больше, а контроль над распространением вируса потерян. При этом они не отдают себе отчёт в простой вещи, на которую очень точно указал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, который заявил, что в результате принимаемых правительством мер, от голода может умереть гораздо больше украинцев, чем от вируса. И это правда, меры Зеленского должны были под корень вырубить весь ещё уцелевший на Украине бизнес (от мелкого, до олигархических активов).Впрочем, эти меры так и не начали действовать в полную силу. Отчаявшийся и перетрусивший президент даже планировал ввести с понедельника чрезвычайное положение, хоть и не понятно, чем мог помочь переход всей власти на местах в руки военных. Скорее ситуация бы только ухудшилась, поскольку украинские военные в делах государственного управления разбираются ещё хуже, чем в военном деле.Но и тут инициативу у Зеленского перехватил Аваков, который в субботу от своего имени заявил о введении комплекса ограничительных мер, вводящих чрезвычайщину без всякого формального объявления ЧП.Итак, со ссылкой на эпидемию и карантин, чрезвычайные меры вводит министр внутренних дел, который якобы о чём-то посоветовался с президентом. Аваков сделал предпоследний шаг к объявлению собственной диктатуры. Впрочем, можно и не объявлять об этом формально. Зеленский будет и дальше рассказывать народу, как он спит в кабинете на раскладушке и убеждает маму не ходить за продуктами, а управлять страной будет министр внутренних дел, от имени президента.Если, конечно, дадут. Сейчас украинские олигархи парализованы страхом перед вирусом. Но они очень быстро поймут, что правительственные меры их разоряют. А у них есть не только частные армии, но и контроль над силовыми структурами целых регионов.Надо сказать, что никогда Украина не была ближе к Европе, чем в эти дни. Совершенно по-европейски закрываются друг от друга украинские регионы, обладающие силовым ресурсом политики пытаются закрепить за собой единоличное право на управление коллапсирующим государством, а центральная власть, совсем, как Еврокомиссия, ничего не может решить, никому не может помочь, только плодит распоряжения, бессмысленные и беспощадные.Когда-то давно, ещё во времена Кучмы и Ющенко я говорил украинским «евроинтеграторам», что они запрыгнут в последний вагон европейского поезда, как раз в тот момент, когда этот поезд пойдёт под откос. Действительность оказалась куда хуже. В вагон они не запрыгнули, но под откос летят даже опережая Европу.Ростислав Ищенко