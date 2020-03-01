Точность прогнозов луганских синоптиков составляет 97%, что выше мировых стандартов.
Точность прогнозов луганских синоптиков составляет 97%, что выше мировых стандартов.
Об этом ЛИЦ накануне Дня работника гидрометеорологической службы рассказала начальник центра гидрометеорологии МЧС Ирина Баева.
Она напомнила, что в структуру ЦГМ входят две метеостанции — в Луганске и Дарьевке под Ровеньками; две химические лаборатории — в Луганске и Алчевске, которые следят за загрязнением природной среды; отдел гидрометеорологического обеспечения, в который входят: сектор метеорологических наблюдений, сектор метеорологических прогнозов и сектор агрометпрогнозов; отдел гидрологии, в который входят шесть гидрологических постов на реках и отдел инженерно-технического обеспечения и обслуживания, который обеспечивает исправность и точность измерений метеорологических приборов, оборудования и офисной техники в структурных подразделениях ЦГМ. На сегодняшний день в гидрометцентре работает 61 сотрудник, у всех — соответствующее специальное образование.
ДИНАСТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Если у нас в 2015 году на шести гидропостах было всего шесть гидронаблюдателей, — а наблюдения на гидропостах ведутся два раза в сутки без выходных — в восемь утра и восемь вечера, — то сейчас у нас на каждом гидропосту по два наблюдателя, и мы можем уже отпускать людей в отпуск», — рассказала Баева.
Она отметила, что сотрудники чувствуют личную ответственность за ведение исторической летописи, от которой зависит точность прогнозов в будущем.
«Вот, например, гидропост «Калиново» находится у линии разграничения, в самой опасной и при этом в самой ответственной зоне: ведь, если наши соседи с противоположного берега совершат диверсию на реке, то именно эта станция первая даст соответствующий сигнал. За все пять лет и весь 2015 год, когда были самые интенсивные обстрелы, я не насчитаю и трех случаев, чтобы сотрудники не выходили на наблюдения. Было даже такое — звонит сотрудница и говорит, что идут обстрелы, невозможно выйти на наблюдение, а через два часа приходит сводка! Она провела замеры между обстрелами!» — привела пример руководитель.
Кроме того, на гидропосту «Калиново» появилась династия — напарником проработавшей более 30 лет сотрудницы, придя после участия в ополчении, стал ее сын. Он с детства помогал матери на этом посту вести наблюдения, поэтому всю работу знает не понаслышке.
«Это очень важно, что есть преемственность поколений, что есть династии. Эта нить прослеживается по всей гидрометеослужбе, начиная с основания станции — с 1836 года. Я знаю очень много таких династий и по России — где мама, папа, сын, дочь, невестка — целыми семьями работают на метеостанции. Это очень ценно, потому что, зная работу родителей, как они относятся к своему делу, их дети унаследуют и эту любовь к службе, и усидчивость, и ответственность. Испокон веков повелось так, что если ты пришел в метеослужбу и задержался на год — ты не уйдешь никогда, потому что гидрометеорология становится частью твоей жизни. Были люди, которые пытались уйти на хорошие должности, на хорошую работу, но они все равно возвращались — потому что это уже в крови», — пояснила начальник службы.
МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Баева рассказала, что основу профессии будущие гидрометеорологи ЛНР получают на кафедрах экологии в луганских национальных университетах имени Даля и имени Шевченко, а также на кафедре земледелия и экологии окружающей среды национального аграрного университета (ЛНАУ).
«За год к нам пришли трое молодых специалистов. Я ими очень довольна — инициативные, желающие учиться. В планах — отправить их на курсы повышения квалификации в Российскую Федерацию», — проинформировала она.
НАУКА И ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ
Руководитель ЦГМ рассказала, что в 2015 году Украина закрыла доступ луганским синоптикам к аэросиноптическому материалу — картам барической топографии и высотных полей. Специалистам станции пришлось составлять прогнозы, опираясь лишь на свой опыт, а также разрабатывать свои собственные методики.
«С начала экономической блокады Украина полностью отрезала нас от информационного поля. Очень тяжело было, потому что для того, чтобы написать прогноз, нужны исходные данные зондирования со спутников разрезов атмосферы, синоптик должен знать о фактической погоде в радиусе, минимум, одной тысячи километров. Но мы вышли из положения, ведь недаром же мы учились в советских вузах — мы подняли методические указания тех времен, когда не было компьютеров, нашли методички института Красной Армии «Военная метеорология для высшего командного состава» 1942 год выпуска, и по этим методичкам мы делаем расчеты вручную. Для этого у синоптика должны быть знания по физике, потому что метеорология — это наука о физике атмосферы. Если ты не дружишь с математикой — тебе тоже нечего делать в синоптике, потому, что это формулы, это расчеты. Плюс, качества синоптика — это усидчивость», — рассказала Баева.
«Но и одной науки для точного прогноза мало, здесь необходимы логическое мышление, и знание особенностей местного рельефа, и даже интуиция. Например, если приедет хирург, который работал 20 лет на Дальнем Востоке, он станет к операционному столу и прооперирует. Но если в такой же ситуации окажется синоптик, он не сможет писать прогнозы сразу, он минимум год должен будет изучать местные особенности. Каждое опасное гидрометеорологическое явление подкраивается под местный рельеф! Вот, почему мы держимся за наших ветеранов — какой бы ты ни был гений придя после института, но точный прогноз без учета особенностей, например, нашего Донецкого кряжа, не сделаешь», — обратила она внимание.
Поэтому за последний год большое внимание сотрудники ЦГМ уделили научно-исследовательской работе по изучению местных особенностей региона.
«Очень много разработано новых методических указаний, в частности есть очень серьезная работа «Методические указания по прогнозированию масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в окружающую среду при авариях на химически опасных объектах и транспорте». Разработаны методические указания по прогнозированию метеорологических условий формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, по составлению прогнозов пожарной опасности по метеоусловиям, по составлению прогнозов и предупреждению опасных и стихийных явлений погоды. Если перечислять, сколько работ написано — и часа не хватит. Все эти методики уже введены и используются», — подчеркнула начальник ЦГМ МЧС.
ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Баева напомнила, что после распада Светского Союза Украина ничего не делала для модернизации метеостанций, а в результате боевых действий 2014 года даже оставшиеся метеоприборы были повреждены.
«Но на данный момент, благодаря сотрудникам, они частично восстановлены и функционируют. У нас приборы сейчас стоят 1978 — 1984 годов выпуска, но они уже сняты с производства и запчастей к ним уже нет. Поэтому значимую помощь метеостанции оказывает Республика. Благодаря Правительству, в частности, был решен вопрос закупки дорогостоящих метеорологических термометров и прекурсоров для химлабораторий. Также были закуплены пневматические установки для отбора проб атмосферного воздуха на постах в Луганске», — рассказала она.
ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ПРОГНОЗОВ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Баева отметила, что запросы на прогнозы центра идут постоянно. Большой объем запросов идет от МВД, органов прокуратуры, Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов и экологической безопасности, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов, Народного Совета, СЭС, администраций городов и районов, судов. Информацию о погоде заказывают и Министерство ЖКХ, и Министерство образования и науки, и Министерство топлива и энергетики.
«Даже Государственный комитет налогов и сборов запрашивает информацию, чтобы проверить точность расчетов налогов и сборов. Я не могу назвать ни одного ведомства, которому не нужны наши прогнозы, ведь если правильно использовать нашу информацию, то грамотный хозяин получит сотни тысяч (рублей) экономического эффекта и экономии бюджетных средств», — пояснила она.
«Та же наша информация о заморозках и других штормовых предупреждениях помогает сохранить аграриям урожай. У нас на территории Республики за пять лет было 1097 опасных явлений погоды, из них предупреждено 98%. Это значит, что из этой тысячи не были предусмотрены всего пять-семь случаев! На данный момент, в среднем за пять лет оправдываемость наших прогнозов составляет 97% и 98% - оправдываемость штормовых предупреждений. Мировые требования — 82% и 85%", — сообщила руководитель службы.
«За эти пять лет нами было сделано очень много, планов на будущее еще больше, и я думаю, они нам по силам, потому что наш коллектив готов идти вперед и решать сложные задачи. Наши люди преданны своей профессии, и я горжусь каждым нашим сотрудником!» — добавила она.
Для справки:
Гидрометеорологическая служба Луганщины ведет свою историю с мая 1836 года, когда по указу императора Николая I была создана метеорологическая обсерватория.
В 1913 году решением Славяносербского уездного собрания Луганской метеостанции было выделено две десятины земли от школьного участка, где и было построено за счет государственных денег специальное помещение метеостанции. С 1915 года она окончательно обосновалась в районе нынешнего Луганского национального аграрного университета.
В 1925 году Луганская метеостанция вошла в состав Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, после чего она получила не только всесоюзное, но и всемирное значение.
Метеостанция прерывала наблюдения на несколько месяцев во время Гражданской войны в 1920 году, во время Великой Отечественной войны в 1943 году и во время военной агрессии Украины против Донбасса в 2014 году.
8 июня 2014 года обстрелами украинской армии была уничтожена авиационная метеорологическая станция, расположенная в Луганском аэропорту, а 7 июля вынуждена была прекратить наблюдения метеостанция в Луганске. В результате обстрелов была повреждена крыша станции, выбиты окна, повреждены приборы.
23 декабря 2014 года метеорологические наблюдения были возобновлены, а 26 декабря восстановлено прогностическое обеспечение и начаты гидрологические наблюдения. 1 февраля 2015 года ЦГМ официально вошел в состав Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий ЛНР.
Главная цель гидрометцентра остается неизменной на протяжении всего периода деятельности: снижение угрозы жизни населению и ущерба экономике из-за погодно-климатических явлений, а также обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности ЛНР.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:07 170
Об этом ЛИЦ накануне Дня работника гидрометеорологической службы рассказала начальник центра гидрометеорологии МЧС Ирина Баева.
Она напомнила, что в структуру ЦГМ входят две метеостанции — в Луганске и Дарьевке под Ровеньками; две химические лаборатории — в Луганске и Алчевске, которые следят за загрязнением природной среды; отдел гидрометеорологического обеспечения, в который входят: сектор метеорологических наблюдений, сектор метеорологических прогнозов и сектор агрометпрогнозов; отдел гидрологии, в который входят шесть гидрологических постов на реках и отдел инженерно-технического обеспечения и обслуживания, который обеспечивает исправность и точность измерений метеорологических приборов, оборудования и офисной техники в структурных подразделениях ЦГМ. На сегодняшний день в гидрометцентре работает 61 сотрудник, у всех — соответствующее специальное образование.
ДИНАСТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Если у нас в 2015 году на шести гидропостах было всего шесть гидронаблюдателей, — а наблюдения на гидропостах ведутся два раза в сутки без выходных — в восемь утра и восемь вечера, — то сейчас у нас на каждом гидропосту по два наблюдателя, и мы можем уже отпускать людей в отпуск», — рассказала Баева.
Она отметила, что сотрудники чувствуют личную ответственность за ведение исторической летописи, от которой зависит точность прогнозов в будущем.
«Вот, например, гидропост «Калиново» находится у линии разграничения, в самой опасной и при этом в самой ответственной зоне: ведь, если наши соседи с противоположного берега совершат диверсию на реке, то именно эта станция первая даст соответствующий сигнал. За все пять лет и весь 2015 год, когда были самые интенсивные обстрелы, я не насчитаю и трех случаев, чтобы сотрудники не выходили на наблюдения. Было даже такое — звонит сотрудница и говорит, что идут обстрелы, невозможно выйти на наблюдение, а через два часа приходит сводка! Она провела замеры между обстрелами!» — привела пример руководитель.
Кроме того, на гидропосту «Калиново» появилась династия — напарником проработавшей более 30 лет сотрудницы, придя после участия в ополчении, стал ее сын. Он с детства помогал матери на этом посту вести наблюдения, поэтому всю работу знает не понаслышке.
«Это очень важно, что есть преемственность поколений, что есть династии. Эта нить прослеживается по всей гидрометеослужбе, начиная с основания станции — с 1836 года. Я знаю очень много таких династий и по России — где мама, папа, сын, дочь, невестка — целыми семьями работают на метеостанции. Это очень ценно, потому что, зная работу родителей, как они относятся к своему делу, их дети унаследуют и эту любовь к службе, и усидчивость, и ответственность. Испокон веков повелось так, что если ты пришел в метеослужбу и задержался на год — ты не уйдешь никогда, потому что гидрометеорология становится частью твоей жизни. Были люди, которые пытались уйти на хорошие должности, на хорошую работу, но они все равно возвращались — потому что это уже в крови», — пояснила начальник службы.
МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Баева рассказала, что основу профессии будущие гидрометеорологи ЛНР получают на кафедрах экологии в луганских национальных университетах имени Даля и имени Шевченко, а также на кафедре земледелия и экологии окружающей среды национального аграрного университета (ЛНАУ).
«За год к нам пришли трое молодых специалистов. Я ими очень довольна — инициативные, желающие учиться. В планах — отправить их на курсы повышения квалификации в Российскую Федерацию», — проинформировала она.
НАУКА И ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ
Руководитель ЦГМ рассказала, что в 2015 году Украина закрыла доступ луганским синоптикам к аэросиноптическому материалу — картам барической топографии и высотных полей. Специалистам станции пришлось составлять прогнозы, опираясь лишь на свой опыт, а также разрабатывать свои собственные методики.
«С начала экономической блокады Украина полностью отрезала нас от информационного поля. Очень тяжело было, потому что для того, чтобы написать прогноз, нужны исходные данные зондирования со спутников разрезов атмосферы, синоптик должен знать о фактической погоде в радиусе, минимум, одной тысячи километров. Но мы вышли из положения, ведь недаром же мы учились в советских вузах — мы подняли методические указания тех времен, когда не было компьютеров, нашли методички института Красной Армии «Военная метеорология для высшего командного состава» 1942 год выпуска, и по этим методичкам мы делаем расчеты вручную. Для этого у синоптика должны быть знания по физике, потому что метеорология — это наука о физике атмосферы. Если ты не дружишь с математикой — тебе тоже нечего делать в синоптике, потому, что это формулы, это расчеты. Плюс, качества синоптика — это усидчивость», — рассказала Баева.
«Но и одной науки для точного прогноза мало, здесь необходимы логическое мышление, и знание особенностей местного рельефа, и даже интуиция. Например, если приедет хирург, который работал 20 лет на Дальнем Востоке, он станет к операционному столу и прооперирует. Но если в такой же ситуации окажется синоптик, он не сможет писать прогнозы сразу, он минимум год должен будет изучать местные особенности. Каждое опасное гидрометеорологическое явление подкраивается под местный рельеф! Вот, почему мы держимся за наших ветеранов — какой бы ты ни был гений придя после института, но точный прогноз без учета особенностей, например, нашего Донецкого кряжа, не сделаешь», — обратила она внимание.
Поэтому за последний год большое внимание сотрудники ЦГМ уделили научно-исследовательской работе по изучению местных особенностей региона.
«Очень много разработано новых методических указаний, в частности есть очень серьезная работа «Методические указания по прогнозированию масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в окружающую среду при авариях на химически опасных объектах и транспорте». Разработаны методические указания по прогнозированию метеорологических условий формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, по составлению прогнозов пожарной опасности по метеоусловиям, по составлению прогнозов и предупреждению опасных и стихийных явлений погоды. Если перечислять, сколько работ написано — и часа не хватит. Все эти методики уже введены и используются», — подчеркнула начальник ЦГМ МЧС.
ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Баева напомнила, что после распада Светского Союза Украина ничего не делала для модернизации метеостанций, а в результате боевых действий 2014 года даже оставшиеся метеоприборы были повреждены.
«Но на данный момент, благодаря сотрудникам, они частично восстановлены и функционируют. У нас приборы сейчас стоят 1978 — 1984 годов выпуска, но они уже сняты с производства и запчастей к ним уже нет. Поэтому значимую помощь метеостанции оказывает Республика. Благодаря Правительству, в частности, был решен вопрос закупки дорогостоящих метеорологических термометров и прекурсоров для химлабораторий. Также были закуплены пневматические установки для отбора проб атмосферного воздуха на постах в Луганске», — рассказала она.
ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ПРОГНОЗОВ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Баева отметила, что запросы на прогнозы центра идут постоянно. Большой объем запросов идет от МВД, органов прокуратуры, Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов и экологической безопасности, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов, Народного Совета, СЭС, администраций городов и районов, судов. Информацию о погоде заказывают и Министерство ЖКХ, и Министерство образования и науки, и Министерство топлива и энергетики.
«Даже Государственный комитет налогов и сборов запрашивает информацию, чтобы проверить точность расчетов налогов и сборов. Я не могу назвать ни одного ведомства, которому не нужны наши прогнозы, ведь если правильно использовать нашу информацию, то грамотный хозяин получит сотни тысяч (рублей) экономического эффекта и экономии бюджетных средств», — пояснила она.
«Та же наша информация о заморозках и других штормовых предупреждениях помогает сохранить аграриям урожай. У нас на территории Республики за пять лет было 1097 опасных явлений погоды, из них предупреждено 98%. Это значит, что из этой тысячи не были предусмотрены всего пять-семь случаев! На данный момент, в среднем за пять лет оправдываемость наших прогнозов составляет 97% и 98% - оправдываемость штормовых предупреждений. Мировые требования — 82% и 85%", — сообщила руководитель службы.
«За эти пять лет нами было сделано очень много, планов на будущее еще больше, и я думаю, они нам по силам, потому что наш коллектив готов идти вперед и решать сложные задачи. Наши люди преданны своей профессии, и я горжусь каждым нашим сотрудником!» — добавила она.
Для справки:
Гидрометеорологическая служба Луганщины ведет свою историю с мая 1836 года, когда по указу императора Николая I была создана метеорологическая обсерватория.
В 1913 году решением Славяносербского уездного собрания Луганской метеостанции было выделено две десятины земли от школьного участка, где и было построено за счет государственных денег специальное помещение метеостанции. С 1915 года она окончательно обосновалась в районе нынешнего Луганского национального аграрного университета.
В 1925 году Луганская метеостанция вошла в состав Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, после чего она получила не только всесоюзное, но и всемирное значение.
Метеостанция прерывала наблюдения на несколько месяцев во время Гражданской войны в 1920 году, во время Великой Отечественной войны в 1943 году и во время военной агрессии Украины против Донбасса в 2014 году.
8 июня 2014 года обстрелами украинской армии была уничтожена авиационная метеорологическая станция, расположенная в Луганском аэропорту, а 7 июля вынуждена была прекратить наблюдения метеостанция в Луганске. В результате обстрелов была повреждена крыша станции, выбиты окна, повреждены приборы.
23 декабря 2014 года метеорологические наблюдения были возобновлены, а 26 декабря восстановлено прогностическое обеспечение и начаты гидрологические наблюдения. 1 февраля 2015 года ЦГМ официально вошел в состав Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий ЛНР.
Главная цель гидрометцентра остается неизменной на протяжении всего периода деятельности: снижение угрозы жизни населению и ущерба экономике из-за погодно-климатических явлений, а также обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности ЛНР.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:07 170
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