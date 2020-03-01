В Станице Луганской нидерландские шмели будут опылять помидоры
При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Станице Луганской состоялся семинар, в котором приняли участие двадцать бригадиров кооператива «Овощи станичников». Говорили о агротехнических процессах, которые улучшат урожайность и позволят выйти на новые рынки, сообщает пресс-служба проекта USAID.
Представительница компании-поставщика биопрепаратов и шмелей для опыления рассказала о преимуществах их использования в теплицах станичников.
«В этом году запланировано участие фермеров в иностранных торговых миссиях. Сейчас мы готовим для этого основания, в частности, на этой встрече станичники уже заказали образцы шмелей из Нидерландов, которые будут опылять томаты в их теплицах. Это должно повысить урожайность и способствовать тому, чтобы томаты были одинакового веса и размера. Сейчас это требование рынка — этого требуют покупатели, ведь они хотят иметь высокое качество», — сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.
Также фермеры используют биопрепараты, которые не вредят урожаю и являются органическими. Сейчас участники кооператива «Овощи станичников» готовятся к новому сезону, в их теплицах уже растет рассада томатов.
Также «Овощи станичников» проходят соответствующие процедуры, чтобы получить сертификат GlobalGAP. Его наличие означает, что выращенная продукция безопасна и натуральная. Этот документ даст возможность выйти на зарубежные рынки и поставлять продукцию в другие страны. Новости Региона - Сегодня, 06:00 57
Представительница компании-поставщика биопрепаратов и шмелей для опыления рассказала о преимуществах их использования в теплицах станичников.
«В этом году запланировано участие фермеров в иностранных торговых миссиях. Сейчас мы готовим для этого основания, в частности, на этой встрече станичники уже заказали образцы шмелей из Нидерландов, которые будут опылять томаты в их теплицах. Это должно повысить урожайность и способствовать тому, чтобы томаты были одинакового веса и размера. Сейчас это требование рынка — этого требуют покупатели, ведь они хотят иметь высокое качество», — сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.
Также фермеры используют биопрепараты, которые не вредят урожаю и являются органическими. Сейчас участники кооператива «Овощи станичников» готовятся к новому сезону, в их теплицах уже растет рассада томатов.
Также «Овощи станичников» проходят соответствующие процедуры, чтобы получить сертификат GlobalGAP. Его наличие означает, что выращенная продукция безопасна и натуральная. Этот документ даст возможность выйти на зарубежные рынки и поставлять продукцию в другие страны. Новости Региона - Сегодня, 06:00 57
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