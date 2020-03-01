В Пенсионный фонд лично можно прийти только по трем вопросам: назначение и перерасчет пенсии и выплата пособий на погребение



Об этом сообщает начальница Пенсионного фонда в Луганской области Ольга Шарунова, передает «Час Пик».

Как сообщается, прием граждан производится только по внеочередным вопросам.

«Мы принимаем граждан, но принимаем по внеочередным вопросам назначения и перерасчета пенсий, есть вопрос недополученной пенсии. Конечно, выплаты и оформления пособия на погребение», — сообщила Шарунова.

По ее словам, верификация внутренне перемещенных лиц пока отсрочена. Пенсии в течение карантина будут выплачивать в обычном режиме.

Также в этот период можно подать документы на назначение пенсии через бокс, который установлен на входе в помещение учреждения. Новости Региона - Сегодня, 07:15 28 Луганский областной пенсионный фонд перешел на дистанционную работу. На время карантина отменены личные приемы граждан, а консультации можно получить, позвонив на «горячую линию», сейчас их работает три.Об этом сообщает начальница Пенсионного фонда в Луганской области Ольга Шарунова, передает «Час Пик».Как сообщается, прием граждан производится только по внеочередным вопросам.«Мы принимаем граждан, но принимаем по внеочередным вопросам назначения и перерасчета пенсий, есть вопрос недополученной пенсии. Конечно, выплаты и оформления пособия на погребение», — сообщила Шарунова.По ее словам, верификация внутренне перемещенных лиц пока отсрочена. Пенсии в течение карантина будут выплачивать в обычном режиме.Также в этот период можно подать документы на назначение пенсии через бокс, который установлен на входе в помещение учреждения. Новости Региона - Сегодня, 07:15 28

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