Курс валют в Луганске на 23 марта
Курсы валют на 23.03.2020
Государственный банк ЛНР установил на 23.03.2020г. следующие курсы основных валют по отношению к российскому рублю.
Официальный курс, руб.
1 USD
78,0443
1 EUR
84,1552
10 UAH
27,8755
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
0,00
0,00
1 EUR
0,00
0,00
10 UAH
0,00
0,00
Напомним, что с 18 марта 2020 года курсы были следующие :
1 доллар США 73,8896 рубля
1 ЕВРО 82,3056 рубля
10 украинских гривен 27,3767 рубля
Экономика - Сегодня, 08:00 48
Государственный банк ЛНР установил на 23.03.2020г. следующие курсы основных валют по отношению к российскому рублю.
Официальный курс, руб.
1 USD
78,0443
1 EUR
84,1552
10 UAH
27,8755
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
0,00
0,00
1 EUR
0,00
0,00
10 UAH
0,00
0,00
Напомним, что с 18 марта 2020 года курсы были следующие :
1 доллар США 73,8896 рубля
1 ЕВРО 82,3056 рубля
10 украинских гривен 27,3767 рубля
Экономика - Сегодня, 08:00 48
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