«Рубежанский картонно-тарный комбинат» получил чистую прибыль в размере 235 млн грн
АО «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (РКТК, Луганская обл.), одно из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли Украины, в 2019 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль в размере 235,07 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2018 году.
Согласно объявлению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 23 апреля общего собрания акционеров, его нераспределенная прибыль к началу 2020 года составила 1 млрд 760 млн грн (годом ранее — 1 млрд 290 млн грн). Проектом решения собрания предусмотрено оставить всю полученную в 2019 году чистую прибыль нераспределенной.
По данным комбината, в 2019 году он сократил текущие обязательства на 35% - до 550 млн грн, долгосрочные сократились на 25,4% - до 76,45 млн грн.
Об этом пишет сайт «Финансовые рынки«.
Суммарная дебиторская задолженность за прошлый год сократилась на 12,4% - до 665,9 млн грн, активы в целом — на 3%, до 2 млрд 50 млн грн.
Собственный капитал РКТК к началу 2019 года составил 2 млрд 223 млн грн (в том числе уставный капитал — 16,75 млн грн).
В числе вопросов повестки дня — перевыборы состава набсовета и ревкомиссии АО «РКТК» (согласно проектам решения — в том же составе).
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции — крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий.
Как сообщалось, РКТК совместно с дочерним Трипольским упаковочным комбинатом в 2019 году выпустили 251,07 млн кв. м гофроящиков, что на 2,5% меньше, чем за 2017 год, а объем производства сократился почти на 21% - до 4 млрд 440 млн грн. В 2018 году комбинат увеличил чистую прибыль на 68% к 2017 году — до 517,48 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2019 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций ПАО «РКТК» — по 49,59%.
Новости Украины - Сегодня, 07:31 68
Согласно объявлению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 23 апреля общего собрания акционеров, его нераспределенная прибыль к началу 2020 года составила 1 млрд 760 млн грн (годом ранее — 1 млрд 290 млн грн). Проектом решения собрания предусмотрено оставить всю полученную в 2019 году чистую прибыль нераспределенной.
По данным комбината, в 2019 году он сократил текущие обязательства на 35% - до 550 млн грн, долгосрочные сократились на 25,4% - до 76,45 млн грн.
Об этом пишет сайт «Финансовые рынки«.
Суммарная дебиторская задолженность за прошлый год сократилась на 12,4% - до 665,9 млн грн, активы в целом — на 3%, до 2 млрд 50 млн грн.
Собственный капитал РКТК к началу 2019 года составил 2 млрд 223 млн грн (в том числе уставный капитал — 16,75 млн грн).
В числе вопросов повестки дня — перевыборы состава набсовета и ревкомиссии АО «РКТК» (согласно проектам решения — в том же составе).
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции — крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий.
Как сообщалось, РКТК совместно с дочерним Трипольским упаковочным комбинатом в 2019 году выпустили 251,07 млн кв. м гофроящиков, что на 2,5% меньше, чем за 2017 год, а объем производства сократился почти на 21% - до 4 млрд 440 млн грн. В 2018 году комбинат увеличил чистую прибыль на 68% к 2017 году — до 517,48 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2019 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций ПАО «РКТК» — по 49,59%.
Новости Украины - Сегодня, 07:31 68
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