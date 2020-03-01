СБУ ищет в Попасной лояльных к ЛНР жителей для обвинения их в госизмене – Народная милиция

Сотрудники СБУ проводят в Попасной адресные проверки для выявления лояльных к ЛНР жителей для последующего их обвинения в государственной измене. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что украинские силовики продолжают игнорировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с населением Донбасса, подвергая репрессиям мирных жителей, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях.

"С 16 марта в населенном пункте Попасная сотрудниками СБУ проводится адресная проверка по выявлению лояльных к Республике граждан для последующего их обвинения в государственной измене", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики призвал жителей подконтрольных Киеву районов Луганщины обо всех случаях противоправных действий со стороны СБУ сообщать в международные правозащитные организации, а также звонить на горячую линию МВД и Генеральной прокуратуры ЛНР.

Ранее он сообщал, что СБУ активизировала поиск "сепаратистов" вблизи линии соприкосновения.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 марта — Луганск