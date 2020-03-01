Пьяный боец ВСУ попал в госпиталь после драки с жителями Макарово – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в госпиталь с множественными травмами, полученными в результате драки с жителями села Макарово. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации от нашего источника, вечером 21 марта трое военнослужащих 46-й бригады после употребления спиртных напитков самовольно покинули территорию части и направились в населенный пункт Макарово. Около торговой точки между защитниками "незалежной" и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом ребер доставлен в госпиталь", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что остальные участники конфликта задержаны патрулем военной службы правопорядка и сотрудниками полиции.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 марта — Луганск