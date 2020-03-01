Правительство РФ отменило ограничения на въезд в Россию для жителей ЛНР и ДНР

Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции нового типа."В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В распоряжении подчеркивается, что в документе, удостоверяющем личность, должна быть отметка о регистрации по месту жительства на территории ЛНР или ДНР.Правительство также поручило Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде на территорию РФ жителей Республик Донбасса.Напомним, ранее въезд на территорию РФ был разрешен жителям ЛНР имеющим российское гражданство; жителям ЛНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства; водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 294 тыс. человек, из них почти 13 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.23 марта — Луганск