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Двенадцатилетний мальчик утонул в отстойнике шахты в Брянке

bot Сегодня, 14:000Новости
Двенадцатилетний мальчик утонул в отстойнике шахты в Брянке
В Брянке 19 марта на поверхности отстойника бывшей шахты №6 обнаружили тело утонувшего 12-летнего мальчика.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
При расследовании обстоятельств трагедии выяснилось, что в тот вечер в районе отстойника гуляла компания школьников, один из них предложил искупаться, все наотрез отказались и пошли дальше, однако парень от своего желания не отступился, отбился от ребят, больше они его не видели. Одежду погибшего на берегу и его тело обнаружила совсем другая компания.
Обстоятельства и причина гибели ребенка выясняются. Происшествия - Сегодня, 13:51 60

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