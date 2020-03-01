Трамп испугался: Американские нефтедобытчики требуют мира

Фото: AP Photo/Amr Nabil/TASSЧиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Об этом, как сообщает РИА «Новости», пишет The Wall Street Journal.Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен, а также ослабит партнерство Саудовской Аравии с Россией. Кроме того, по мнению авторов, это может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.Издание также отмечает, что возможны несколько вариантов нефтяного союза, один из которых подразумевает использование национальных запасов нефти.Этот план, как сообщает WSJ, обсуждается в министерстве, но еще не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.20 марта стало известно о переговорах генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с комиссаром Техасской железнодорожной комиссии Райаном Ситтоном по поводу ситуации с мировым спросом и предложениям по нефти. В своем Твиттере Ситтон сообщил о том, что стороны согласились с тем, что ради мировой экономической стабильности «должна быть заключена международная сделка, чтобы оправиться от COVID-19».При этом, как пишет Bloomberg, Баркиндо и Ситтон не обсуждали вопрос сокращения добычи нефти.Ранее все тот же WSJ cообщил, что оказавшиеся в тяжелом положении из-за резкого падения цен на нефть американские нефтяные компании предложили властям штата Техас снизить добычу.В то же время в Государственном департаменте США призвали добывающие страны отказаться от «нефтяной войны», чтобы не дестабилизировать мировую экономику. По словам представителя внешнеполитического ведомства, всем странам необходимо отказаться от «ценовой войны» на нефтяном рынке, поскольку это ведет к еще большей неопределенности в мировой экономике, и принять ответственные меры для того, чтобы совместно выйти из кризиса.Ранее о готовности «в нужное время» вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке заявлял президент США Дональд Трамп. По его словам, у его страны есть серьезные рычаги влияния на ситуацию, а нынешние, самые низкие цены на нефть за десятилетия являются разорительными для России, но это также плохо для Саудовской Аравии.Не очень понятно, что это за рычаги. Равно, как непонятно, сколько смогут продержаться американские сланцевики. Эксперты указывают, что уничтожить сланцевую промышленность полностью не получится, что добыча легко замораживается, а при повышении цены, столь же легко размораживается…— Себестоимость американской сланцевой нефти составляет 35−45 долларов за баррель, — напоминает— Уже сейчас американские производители несут огромные убытки. Сланцевая добыча — это такой же бизнес, как и производство, например, чипсов. У любого бизнеса есть обязательства, которые необходимо выполнять: выплата по кредитам, задолженность поставщикам, оплата труда и т. д. Нельзя просто так остановить бизнес на месяцы, а потом снова запустить.— Надо отметить, что Трамп — один из самых «мирных» президентов Америки, за 4 года он не ввел никуда войска, не начал нигде войну. Он президент, представляющий интересы американских промышленников, работающих на внутренний рынок. Трудно представить, что он будет защищать экспортеров, которым по большому счету плевать на внутренний американский рынок. Нефтяные цены уже упали до двадцатилетних минимумов, за это время никто не вмешался в процесс. Однако нельзя исключать вариант вмешательства.— Ввод новых скважин в США начал замедляться еще в 2018 году. Уже тогда в американской сланцевой промышленности начались значительные проблемы. Сланцевая революция в США стала возможной благодаря достижениям в горизонтальном бурении и гидроразрыве пласта, что позволило высвободить нефть и газ из ранее неподатливых горных пород. В отрасли существует высокая конкуренция, используются заемные средства, привлеченные на рынках облигаций, и банковские кредиты, обеспеченные запасами нефти и газа. Часто они используют производные инструменты для хеджирования своих доходов, что дает кредиторам уверенность в их способности производить процентные платежи в случае падения цен на нефть. Так было до сих пор.Сейчас на фоне падения финансовых рынков, кризиса рынка облигаций и нарастающего долгового кризиса, финансовая модель развития сланцевой отрасли исчерпала себя. Для спасения добывающих компаний необходим постоянный приток капитала. По сравнению с началом десятилетия ввод новых скважин сократился вдвое. Можно сказать, что сланцевая промышленность медленно умирала несколько лет, и директива регулятора должна стать гвоздем в крышку гроба.— Логичным было бы вступление США в ОПЕК+, но создание каких-то новых вариантов союза может привести к еще большему хаосу. И нефтяные цены сейчас не самая большая проблема для Штатов и всего мира. Пандемия коронавируса и начавшаяся глобальная рецессия требует срочных мер фискальной помощи экономике.— России давно пора начать строить собственную промышленность, провести индустриализацию экономики, развивать внутренний рынок. У нас для этого есть все возможности, кроме политической воли.— Возможно все, но сейчас на горизонте не видно стремления к возрождению сделки. Бесконечные ограничения добычи уже не приносят плюсы странам. Видимо, уже пришло время для новой экономической модели.— Сейчас действительно складывается странная ситуация, когда американцы осознают, что низкие цены на нефть, это не только благо, которое оценят американские избиратели, потому что подешевеет бензин, но что это еще и серьезные проблемы для сланцевой промышленности, — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.— Не зря мы все больше новостей слышим от американцев, они понимают: все их сланцевые проекты сейчас нерентабельны, у них цена отсечения — при которой они не уже наращивали производство, была 50 долларов. Поэтому надо что-то делать, иначе их производителям придется уйти с рынка. Но американцы хотят, чтобы не только за счет американских сланцевых проектов балансировался рынок, нужно чтобы кто-то другой ушел.Тогда цена повысится, и часть проектов вернется, но это в любом случае огромные проблемы для американской экономики. Добыча сланцевой нефти субсидирует добычу сланцевого газа, добыча сланцевого газа — это дешевое электричество, а дешевое электричество это все то, вокруг чего вращается все производство в Америке. Это конкурентное преимущество, которое позволяет возвращать производство в США — что, собственно, обещал Трамп. Плюс, если сланцы обанкротятся, они не вернут долги банкам и т. д, и т. д. Поэтому американцы сейчас перебирают варианты, а что же можно сделать?Один из них: давайте договоримся с ОПЕК, и тоже будем участвовать в соглашении ОПЕК +, но этот вариант сложно себе даже представить. Во-первых, там есть очень жесткое антимонопольное законодательство: если вы попытаетесь с кем-нибудь договориться об объемах производства, вам Минюст выпишет такие штрафы, что вы подумаете, может, лучше вообще закрыться. Во-вторых, на международной арене запрещено американским компаниям кооперировать деятельность. Поэтому мне трудно представить себе какую-либо договоренность ОПЕК + с США. У США ни на уровне Минэнерго, ни на уровне Штатов нет инструментов указывать компаниям, сколько им можно добывать.Дмитрий Родионо