В«Пока они живы, мы еще детиВ»

Есть очень правильное высказывание: «Никогда не жалуйтесь на вещи, которые родители не смогли дать вам. Возможно, они отдали вам все, что у них было». Каждому поколению родителей выпадают свои трудности и возможности, но каждый из них достоин гораздо большего, чем просто телефонный звонок в конце недели.Мы в AdMe.ru хотим сказать спасибо всем родителям за то, что они делают для своих детей, и напоминаем о простых истинах, которые порой забываются.Говорите им как можно больше добрых слов© pexelsРодители дают нам очень многое — и материальное, и то, что не купить ни за какие богатства мира. Но пока они рядом, мы часто воспринимаем это как должное, забывая благодарить их за труды и поддержку просто так, без повода. Пожалуйста, говорите вашим родителям как можно больше добрых и ласковых слов. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Пока рядом они, а не только их фотографии.Пока родители рядом, мы еще детиДаже если вам уже давно за 30, 40 или 50, для родителей вы навсегда останетесь детьми. А потому, если они будут пытаться дать вам совет или даже отругать в той или иной ситуации, знайте: ваше счастье для них имеет большое значение. Никогда не отворачивайтесь от их житейской мудрости: родители действительно могут во многом быть опытнее.Научитесь прощать и отпускать обидыНет ничего хорошего в том, чтобы таить обиды на кого бы то ни было, в особенности на близких людей. Неважно, что они сделали, постарайтесь простить их при жизни, потому что в ином случае однажды вам будет очень сложно простить себя.Делитесь с ними своими достижениями и победами© pexelsДля родителей каждое ваше достижение — это повод для радости. Если вы растете хорошим и успешным человеком, это доказательство того, что они все сделали правильно, воспитывая вас, и они могут гордиться главным творением своей жизни — вами.© pexelsУ всех нас полно забот, и работа нужна, чтобы прокормить семью и покрыть все расходы. Конечно, никто не спорит. Но всегда можно найти время, чтобы заехать в гости к близким, ведь это лишь вопрос приоритетов. Поверьте, душевные разговоры и моменты, проведенные вместе, будут одними из лучших воспоминаний вашей жизни, когда родителей не станет.Давайте им возможность наслаждаться общением с внуками© pexelsКогда ваши родители видят своих внуков, они вспоминают вас маленькими, а также собственную молодость. Почаще радуйте их этой возможностью. К тому же связь между бабушками и дедушками и их внуками всегда особенна.Умейте признавать свои ошибки и извиняться© depositphotosМы все порой выходим из себя, говорим много глупостей, о которых потом жалеем. Главное, вовремя осознать это и попросить прощения у тех, кого обидели. Любящие родители простят вас и так, еще до ваших извинений, но услышать эти слова важно каждому. Каждый раз, когда вы причиняете им боль, это выводит их из равновесия, ведь в отличие от вас они не могут исправить большинство своих ошибок. Как можно чаще давайте им почувствовать, что они сделали много хорошего в своей жизни. Это подарит им душевный покой.Действуйтеисточник