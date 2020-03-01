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Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы работникам сферы ЖКХ из Стаханова (ФОТО)

Sergey Сегодня, 15:000Новости
Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы работникам сферы ЖКХ из Стаханова (ФОТО)






Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства из Стаханова. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.
Продуктовые наборы коммунальщикам вручил руководитель исполнительного комитета Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.
"Вы ответственно подходите к исполнению поставленных задач, в любое время дня и ночи готовы решать проблемы, связанные с возникновением аварий. Благодаря вашему добросовестному и ежедневному труду создаются комфортные условия для жизни наших граждан", – обратился он к получателям помощи.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
23 марта — Луганск

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