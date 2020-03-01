Боец ВСУ под психотропами устроил ДТП, травмирован мирный житель – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, находившийся под действием психотропных веществ, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водитель гражданского автомобиля получил черепно-мозговую травму. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"22 марта на трассе Лисичанск-Новоайдар в районе населенного пункта Новоахтырка военнослужащими 46-й бригады совершено дорожно-транспортное происшествие. В ходе разбирательства установлено, что рядовой Зенченко самовольно оставил место несения службы и на автомобиле ВАЗ-2109 совершил ДТП с участием гражданского автомобиля "ДЭУ Ланос", – отметил он.

"В результате ДТП водитель гражданского автомобиля получил черепно-мозговую травму, а сам нарушитель доставлен в госпиталь Северодонецка с открытым переломом руки. В ходе госпитализации нарушителя выявлено его неадекватное поведение в результате нахождения под действием психотропных веществ типа "Тарен", которое входит в состав медицинской аптечки", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "в связи с массовыми случаями саботажа, употребления спиртных напитков и жалобами со стороны местного населения командованием "ООС", несмотря на ограничение передвижение в период пандемии коронавируса, предпринимаются меры по замене подразделений 46 десантно-штурмовой бригады".

Напомним, ранее он сообщал, что более 30 бойцов одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "ООС" отказались от выполнения своих обязанностей, ожидая ротации.

Осадчий также информировал грубые нарушения воинской дисциплины и преступления в ВСУ вынудили украинское командование провести ротацию в зоне так называемой "ООС", несмотря на карантин.

Кроме того, представитель Народной милиции сообщал, что задержка ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС", вызванная распространением на Украине коронавирусной инфекции, привела к конфронтации.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 марта — Луганск