Автобус врезался в опору освещения в Луганске, пять человек получили травмы – МВД ЛНР

Автобус врезался в бетонную опору уличного освещения в Луганске, в результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел (МВД) ЛНР.

"22 марта 2020 года на улице Андрея Линева Луганска автобус БАЗ А079.24 под управлением гражданина 1973 года рождения из-за неисправности рулевого управления совершил наезд на бетонную опору электроосвещения", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения госпитализированы граждане 1992, 1982, 1950, 1958 и 1962 годов рождения. По данному факту проводится проверка", - рассказали в правоохранительном ведомстве Республики.

В МВД напомнили водителям, что за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена, предусмотрена административная ответственность.

23 марта — Луганск