Оргкомитет принял около 30 заявок на участие в смотре-конкурсе по охране труда – ФП ЛНР

Организаторы приняли около 30 заявок на участие в смотре-конкурсе на лучшее предприятие и лучшего специалиста по охране труда. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

Организаторами конкурса выступили ФП ЛНР, Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР и Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФССНСППЗ) ЛНР. Конкурс проводится в целях повышения эффективности работ по созданию здоровых и безопасных условий труда, достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганды и распространения передового опыта по охране труда.

"Завершился прием заявок на участие в смотре-конкурсе на лучшее предприятие по охране труда ЛНР и лучшего специалиста по охране труда ЛНР. Оргкомитет принял 27 заявок от потенциальных участников", – говорится в сообщении.

"В частности, на участие в конкурсе подано 13 заявок от предприятий угольной и нефтегазоперерабатывающей отраслей, ЖКХ, агропромышленного комплекса, транспорта, социально-культурной сферы. На участие в номинации "Лучший специалист по охране труда ЛНР" подано 14 заявок", – отметили в ФП ЛНР.

В общественной организации напомнили, что победители в номинации "Лучшее предприятие по охране труда ЛНР", занявшие первые места среди отраслей, будут награждены дипломами, а также в отношении этих предприятий будут приняты решения Госгорпромнадзора и ФССНСППЗ ЛНР об уменьшении надзорно-контрольных функций при планировании на 2021 год либо до принятия особого решения.

Победители в номинации "Лучший специалист по охране труда ЛНР" будут отмечены дипломами организационного комитета.

Определение и награждение победителей конкурса будет приурочено ко Всемирному дню охраны труда и Дню охраны труда в ЛНР, который, в соответствии с указом главы Республики, отмечается 28 апреля.

С положением о смотре-конкурсе можно ознакомиться на официальных сайтах Федерации профсоюзов ЛНР, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР.

Напомним, в мае 2019 года представители ФП ЛНР, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определили победителей смотра-конкурса на лучшее предприятие и лучшего специалиста по охране труда.

23 марта — Луганск