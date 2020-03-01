Активисты ОД "ЛЭС" передали насосную станцию детскому отделению больницы Первомайска (ФОТО)
Активисты Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") передали насосную станцию детскому стационарному отделению центральной городской многопрофильной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Предприниматели – участники Первомайского теротделения ОД "Луганский экономический союз" приобрели и передали Первомайской центральной городской многопрофильной больнице насосную станцию для бесперебойной подачи воды в палаты детского стационарного отделения", – говорится в сообщении.
Председатель теротделения Екатерина Скачкова отметила, что его участники постоянно принимают активное участие в жизни прифронтового Первомайска и решении существующих проблем.
"В этот раз для улучшения условий пребывания детей нашего города в стационаре мы решили преподнести в подарок насосную станцию для постоянной подачи воды в каждую палату", – рассказала она.
23 марта — Луганск
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