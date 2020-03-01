Первый COVID-19 занес в Крым владелец украинского безвиза

Фото: Алексей Павлишак/ТАСССолнечный полуостров, до последнего гордившийся отсутствием новой инфекции, под занавес минувшей недели присоединился к пандемии. Более того, теперь он стал чуть ли не главной угрозой заражения для материковой России. Казалось, надежной преградой для коронавируса оставались западные антикрымские санкции. Удар обрушился сюда из соседней Украины, которую называть братской уже язык не поворачивается.Весной 2014 года по специальному распоряжению президента Путина жителям Республики Крым и Севастополя было оставлено право иметь внутренний украинский паспорт, одновременно получая новые российские документы. Аргументировалось подобное решение «нежеланием рвать многочисленные человеческие связи». Как же, за Перекопом осталась многочисленная родня, друзья, собственность и бизнесы. Говорят, нельзя быть немножко беременной. Но оказалось можно — оставаться гражданином «незалежной» и в то же время немного россиянином.Банальность новейшей истории — именно ради вожделенного европейского безвиза десятки тысяч угрюмых существ из Западной Украины вышли на киевский Майдан. «Коломыя це Эвропа», огромный лозунг над еще не сожженным Домом профсоюзов украинской столицы. Они ехали сюда как на работу — поездами из Львова и Тернополя, автобусами из Трускавца и Стрыя, Хуста и Дрогобыча, Калуша и Самбора. Все эти маленькие галицийские городки, где священиики-униаты открыто благословляли паству на убийство москалей.Новые возможности порошенковских биометрических паспортов откровенно понравились среднему классу, особенно когда у мелкого бизнеса и офисных хомячков еще имелись гроши мотаться за кордон. Вскоре официальный Киев объявил, что биометрику могут оформлять жители оккупированного Крыма. Так они получали возможность свободно пересекать европейский кордон и, по мнению бандеровской администрации, «подтверждали свою верность Украине».Российские власти сейчас откровенно не знают, что с этим делать. Очень похоже, спецслужбы РФ не имеют достаточного объема сведений по крымчанам, получившим украинские загранпаспорта. С той стороны утверждают, что таких набралось больше ста тысяч человек. Словно куражась, СБУ время от времени задерживает крымских депутатов, чиновников и путинских «волонтеров Победы», пойманных при оформлении безвиза.Первый случай коронавируса в Крыму — торговец из Евпатории. Среди прочего имеет магазин бытовой химии, где делает хорошие деньги на нынешнем буме продаж моющих дезинфекционных средств. Гешефт настолько хорош, что наш герой вместе с семьей — женой и двумя детьми школьного и дошкольного возраста — смотался в Париж. Из Франции переехал в польский Краков, оттуда украинскими авиалиниями вылетел в Херсон, где до пограничного крымского КПП «Армянск» рукой подать.Естественно, на границе предъявил паспорт гражданина Российской Федерации. Здешние силовики понимают, что у абсолютного большинства путешествующих «соотечественников» лежат в кармане украинские евро-документы. Однако поделать ничего не могут, и по закону вынуждены пропускать их в Крым.Точно так же понятно, что возвращенцы клянутся-божатся, мол, «страны Европы не посещали, а гостили у конотопской родни». Иначе придется подвергнуться обследованию прямо в пункте пропуска. Там работают сотрудники медицинской службы для отбора материала. А кому нужна эта задержка времени и прочая халепа?Домой зараженный приехал 14 марта. От границы в родную Евпаторию добирался на такси. Хотя глава семьи уже чувствовал себя неважно, дома пошел проверять собственные торговые точки. Общался с продавцами, соседями, родственниками и еще кучей народу. Госпитализирован был 16-го. Впрочем, есть информация, что забрали больного принудительно, по сигналу обеспокоенных соседей.Супруга тоже тусовалась по городу, дети собрались в школу и детсад. На данный момент все они находятся в боксах евпаторийской больницы. Однако за двое суток могли заразить тысячи земляков. Сейчас устанавливается их т.н. «отдаленный круг контактов» — те, кто одновременно пересекал госграницу и мог общаться дома. Найден таксист, который вез заболевшего крымчанина. Несчастный водила, а также родные и близкие, посещавшие больного, отстранены от работы и находятся под наблюдением. «Всего по нему было установлено 37 контактов, из которых пять близких, 32 отдаленных», — отчиталась на вчерашнем коронавирусном докладе в Совете министров Крыма начальница регионального управления РоспотребнадзораНет никакой гарантии, что обнародованные республиканским правительством цифры сколь-нибудь точны. Как сообщил прессе шеф крымского Погрануправления ФСБ, поток граждан через украинский участок границы уменьшился в десять раз. И все равно только с 18 по 21 марта оттуда на полуостров въехали 1165 человек.При нынешней ситуации звучит полным бредом, но практически все эти добрые люди без проблем рассосались по Крыму. «У въезжающих в обязательном порядке интересуются о пребывании за пределами Украины. Проводится анкетирование, где своим местом пребывания данные граждане указывают исключительно территорию Украины», — разводит руками Станкевич.То есть, по действующим правилам к брехунам с украинскими биометрическими паспортами и польской пылью на подошвах нельзя применить никаких мер воздействия. Разве что по-быстрому измерить температуру, а про анализы или принудительный карантин и речи не идет. «В случае сокрытия информации о пребывании за рубежом, органы правопорядка будут привлекать их к ответственности за угрозу безопасности и здоровью окружающих», — грозят правоохранители. На самом деле, никакой конкретной ответственности, уголовной или даже административной, до сих пор не существует.Есть еще один характерный вопрос. Почему власти концентрируются лишь на тех, кто вояжировал «за пределами» самостийной державы? Разве дичайшая ситуация с COVID-19 на самой Украине не является достаточным поводом для тотального карантинного режима к каждому, кто пересек украинский кордон? Опытнейший санитарный врач Пеньковская убеждена, что «завозы оттуда еще будут». Сразу после сообщения оперативного штаба о первом заболевшем буквально обрушилась от звонков правительственная «горячая линия» по коронавирусу. «Люди, вернувшиеся из-за границы пять-семь дней назад, сообщали о том, что прибыли. Если они сообщают это на пятый-шестой день, мы понимаем, что до сегодня информация была сокрыта», — говорит Наталья Александровна.Тем временем на онлайн-табло Международного аэропорта «Симферополь» длиннейший список рейсов — Москва, Екатеринбург, Питер, Сочи, Ростов-на-Дону. Вроде бы глухое межсезонье, а самолеты взлетают и садятся чуть ли не каждые четверть часа. Ежедневные пассажирские поезда, плотный автомобильный трафик по Крымскому мосту. Вряд ли кому-нибудь по силам остановить этот поток. Если эпидемиологическая бомба, уже заброшенная на полуостров, взорвется реально и массово, вал опаснейшей украинской заразы моментально выплеснется на материковую Россию. Специалисты подтверждают: фактически открытая крымская сухопутная граница грозит самыми тяжелыми последствиями всей стране.Илья Сергее