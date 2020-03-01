Пасечник приказал помочь вернуться домой жителям ЛНР из стран с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом



Глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ, в котором поручил Министерству иностранных дел оказать содействие по возвращению в ЛНР жителей, находящихся в странах с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

Министерству здравоохранения поручается «обеспечить принудительную госпитализацию лиц, прибывших из таких стран с повышенной температурой тела и признаками респираторной инфекции», — говорится в документе.

Также Минздраву поручается разместить в обсервационные отделения на 14 дней граждан, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Министерству госбезопасности поручено обеспечить сотрудников Службы пограничной охраны, работающих на международных пунктах пропуска, средствами индивидуальной защиты. Политика - Сегодня, 18:46 37 Леонид Пасечник поручил оказать содействие по возвращению домой жителям ЛНР, которые находятся сейчас в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.Глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ, в котором поручил Министерству иностранных дел оказать содействие по возвращению в ЛНР жителей, находящихся в странах с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.Министерству здравоохранения поручается «обеспечить принудительную госпитализацию лиц, прибывших из таких стран с повышенной температурой тела и признаками респираторной инфекции», — говорится в документе.Также Минздраву поручается разместить в обсервационные отделения на 14 дней граждан, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.Министерству госбезопасности поручено обеспечить сотрудников Службы пограничной охраны, работающих на международных пунктах пропуска, средствами индивидуальной защиты. Политика - Сегодня, 18:46 37

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