В Луганске начинают готовится к 75-летию Великой Победы
Строители начали ремонтные работы на трех объектах в рамках подготовки города Луганска к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на начальника управления по вопросам строительства Юрия Зензера.
Он отметил, что реставрационные работы начались на Пилоне Славы, мемориальном комплексе «Острая Могила» и выездном знаке в направлении Станицы Луганской.
«Выездной знак очистили. На танке на «Острой Могиле» сняты плиты, частично подготовлена дорожка под укладку вокруг самого постамента. На Пилоне Славы идет демонтаж», — уточнил Зензер.
Культура - Сегодня, 18:37 48
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на начальника управления по вопросам строительства Юрия Зензера.
Он отметил, что реставрационные работы начались на Пилоне Славы, мемориальном комплексе «Острая Могила» и выездном знаке в направлении Станицы Луганской.
«Выездной знак очистили. На танке на «Острой Могиле» сняты плиты, частично подготовлена дорожка под укладку вокруг самого постамента. На Пилоне Славы идет демонтаж», — уточнил Зензер.
Культура - Сегодня, 18:37 48
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