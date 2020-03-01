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В Луганской области назначен главный государственный санитарный врач

verter Сегодня, 19:0027Новости
В Луганской области назначен главный государственный санитарный врач
Распоряжением заместителя министра охраны здоровья Украины — главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 19 марта 2020 года главным государственным санитарным врачом Луганской области назначен Александр Радченко.
Согласно документа, и.о. директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Радченко уполномочен «осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача Луганской области относительно эпидемического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их очагов и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и предоставления документов разрешительного характера». Новости Региона - Сегодня, 17:12 82

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