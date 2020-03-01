ЛНР возобновила пропуск транспорта через границу с РФ – МГБ

Республика возобновила пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что в соответствии с распоряжением от 19 марта 2020 год № 671-р Правительства Российской Федерации разрешен пропуск на территорию России граждан Украины и ЛНР, постоянно проживающих на территории Республики", - отметили в ведомстве.

"Также сообщаем, что возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией", - проинформировали в МГБ.

В пресс-службе добавили, что "пропуск граждан через государственную границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск" при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики".

Ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, ранее въезд на территорию РФ был разрешен жителям ЛНР имеющим российское гражданство; жителям ЛНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства; водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 294 тыс. человек, из них почти 13 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

23 марта — Луганск