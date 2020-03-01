Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы коммунальщикам Славяносербска и Ровеньков (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства Славяносербского района и Ровеньков. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Рабочие коммунального предприятия "Проминь" в Славяносербске и Родаково получили 10 продуктовых наборов от проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине". В продуктовый набор входят макаронные изделия, крупы, консервы, подсолнечное масло, чай и конфеты", - говорится в сообщении.Продуктовые наборы коммунальщикам вручила депутат Народного Совета ЛНР Анна Мосина, поблагодарив их за труд.Руководитель исполкома Славяносербского теротделения Антонина Гречишкина рассказала присутствующим о деятельности проекта "Волонтер" и отметила, что проект помогает различным категориям граждан.Также депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко, руководитель исполкома Ровеньковского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анатолий Пигида, депутат Молодежного парламента ЛНР Никита Нечуе вручили 10 продуктовых наборов работникам сферы ЖКХ Ровеньков."Ваш труд очень важен для всех жителей нашего города и Республики. Вы не только выполняете на должном уровне свои профессиональные обязанности, но и принимаете активное участие в деятельности теротделения ОД "Мир Луганщине", - отметил Пигида.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.23 марта — Луганск