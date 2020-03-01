В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против инфекциониста за нарушение карантина

«Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 237 (“Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей”) и ст. 293 (“Халатность”) УК РФ», — говорится в сообщении.

«По возвращении она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии», - отмечается в пресс-релизе.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — сообщает СК.

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», – сказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края Ириныза нарушение режима частичного карантина в связи с коронавирусом.Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.По данным следствия, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, которая одновременно является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, без ведома руководства ВУЗа и министерства уехала отдыхать в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта.Ведомство сообщает, что женщина продолжила свой обычный образ жизни, читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.Позже в Минздраве региона сообщили, главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова освобождена от своей должности.источник