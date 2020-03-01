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За прошедшую неделю из Луганска вывезли около 11 тысяч кубометров мусора

robot Сегодня, 20:150Новости
За прошедшую неделю из Луганска вывезли около 11 тысяч кубометров мусора
Специалисты «Луганского центра утилизации отходов» («ЛЦУО») за минувшую неделю вывезли почти 11 тыс. кубических метров мусора с территории города Луганска.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.
«За неделю вывезли 10 940 кубометров мусора. В том числе 6 700 кубометров отходов от многоквартирного жилья, 2 600 кубов — от частного сектора», — отметил он.
«Также 1 160 кубометров вывезено согласно заключенным договорам и 480 кубов — портальной загрузкой», — добавил Чепеленко.
Удобный город - Сегодня, 19:07 106

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