Губернатор Луганщины потребовал ежедневно проверять температуру и состояние здоровья водителей такси и тех кто доставляет продукты



Так, первым на повестке дня был вопрос ускорения начала тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследований) на базе вирусологической лаборатории Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Кроме того, Гайдай поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Луганской области урегулировать проблему безопасной транспортировки в область граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Также Гайдай поручил обеспечить ежедневное обследование и температурный скрининг водителей такси, в том числе и тех, которые осуществляют доставку продуктов на заказ. Соблюдение повышенных санитарных норм будут контролировать Укртрансбезпека и Нацполиция.

Новости Региона - Сегодня, 18:56 129 Областной штаб по противодействию коронавирусу решил ввести ПЦР-исследования и температурный скрининг водителей такси, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.Так, первым на повестке дня был вопрос ускорения начала тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследований) на базе вирусологической лаборатории Луганского областного лабораторного центра МЗ Украины.Кроме того, Гайдай поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Луганской области урегулировать проблему безопасной транспортировки в область граждан, вернувшихся из-за рубежа.Также Гайдай поручил обеспечить ежедневное обследование и температурный скрининг водителей такси, в том числе и тех, которые осуществляют доставку продуктов на заказ. Соблюдение повышенных санитарных норм будут контролировать Укртрансбезпека и Нацполиция.Новости Региона - Сегодня, 18:56 129

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