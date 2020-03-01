В Луганске заявили, что возобновлен пропуск транспорта через границу с РФ



Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.

«Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что в соответствии с распоряжением от 19 марта 2020 год № 671-р Правительства Российской Федерации разрешен пропуск на территорию России граждан Украины и ЛНР, постоянно проживающих на территории Республики», — говорится в сообщении.

«Также сообщаем, что возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией», — проинформировали в МГБ.

В пресс-службе добавили, что «пропуск граждан через государственную границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск» при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики».

Ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Политика - Сегодня, 20:26 113 В Луганске заявили, что возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.«Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что в соответствии с распоряжением от 19 марта 2020 год № 671-р Правительства Российской Федерации разрешен пропуск на территорию России граждан Украины и ЛНР, постоянно проживающих на территории Республики», — говорится в сообщении.«Также сообщаем, что возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией», — проинформировали в МГБ.В пресс-службе добавили, что «пропуск граждан через государственную границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск» при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики».Ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям Республик Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Политика - Сегодня, 20:26 113

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